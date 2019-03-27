МИД Кыргызстана недоволен докладом США из-за информации о «политических заключенных

Экс-премьер-министы Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев

Властям Кыргызстана не понравилось то, что описание уголовных дел в отношении некоторых кыргызских политиков оказалось в секции «Политические заключенные и задержанные» доклада Госдепа США.

МИД заявил, что Госдеп США не может называть задержание бывших кыргызских чиновников «политическим», даже со ссылкой на местные правозащитные организации и наблюдателей.

В самом докладе была приведена оценка кыргызских правозащитных организаций, которые называли дела в отношении бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и других чиновников «политически мотивированными».

МИД Кыргызстана назвал подобное определение «вмешательством во внутренние дела страны», что «воспринято обществом как попытка влияния на судебный процесс». С точки зрения кыргызского ведомства, против политиков выдвинуты конкретные обвинения в коррупции, а суд над ними еще не завершен.

«[Посол США в Кыргызстане Дональд Лу] отметил, что Государственный департамент США руководствуется в подготовке своих докладов сведениями различных НПО, что не всегда отражает действительное положение дел в республике», — говорится в сообщении МИДа.

Власти Кыргызстана попросили составителей доклада «перепроверять информацию» и учитывать «объективные достижения и факты» кыргызских министерств и ведомств.

Ежегодный доклад по правам человека был обнародован американскими властями 14 марта. Он касается ситуации во многих странах, в том числе и в Кыргызстане.

Секция «Политические заключенные и задержанные» есть не только в докладе по Кыргызстану, но и в отчете по всем остальным странам.

Кроме Исакова и Сатыбалдиева, в этой секции оказались и другие политики — лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и бывший депутат парламента Садыр Жапаров, которые были осуждены по разным делам на 4,5 и 11,5 годов соответственно.

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