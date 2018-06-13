Верховный суд оставил в силе приговор экс-депутату Садыру Жапарову. Его сторонники набросились на прокурора

Кыргызский Верховный суд оставил в силе приговор экс-депутату парламента Садыру Жапарову. Его признали виновным в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Адвокат Жапарова Номанжан Аркабаев просил Верховный суд оправдать экс-депутата, называя обвинения против того «политическим заказом».

Но судьи решили оставить обвинительный приговор Жапарову в силе — его осудили на 11,5 лет лишения свободы.

После оглашения приговора брат политика Доолотбек Жапаров направился к судьям, но его остановили милиционеры и солдаты. Все это сопровождалось криками недовольства сторонников экс-депутата.

За полчаса до этого сторонники Жапарова набросились на прокурора, который просил оставить в силе обвинительный приговор политика. В конфликт вмешались судебные приставы, солдаты и милиционеры.

Дело Жапарова

И Первомайский райсуд, и Бишкекский горсуд признали Садыра Жапарова виновным в «захвате в заложники» Эмильбека Каптагаева, который был губернатором Иссык-Кульской области, и приговорили к 11,5 годам лишения свободы.

«Захват» Каптагаева произошел, по мнению обвинения, во время митинга 2013 года в Караколе (Иссык-Кульская область). По данным спецслужб, Жапаров, организовавший его, приказал протестующим взять губернатора в заложники.

Сам Жапаров свою вину не признает и считает, что дело против него сфабриковано. По его словам, сотрудники Госкомитета нацбезопасности «выбивали показания» у свидетелей под пытками.

Каптагаев также считает, что Жапаров невиновен. Он обжаловал приговор вместе с защитой политика, но суд оставил без внимания его апелляцию.

Жапарова задержали 25 марта, когда он приехал в Кыргызстан, чтобы дать показания в Госкомитете нацбезопасности. После этого его сторонники устроили акцию протеста у здания ГКНБ, которая закончилась потасовками с милицией.

Тогда более 90 человек оштрафовали, а 11 сторонников Жапарова, в числе которых и сын политика, суд приговорил к срокам от четырех лет условно, до восьми лет заключения.

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