Мэра Бишкека Ибраимова вызвали на допрос в ГКНБ

Госкомитет нацбезопасности пригласил мэра Бишкека Албека Ибраимова на допрос по делу о растрате вверенного имущества в особо крупном размере в компании ТНК «Дастан», которую он возглавлял в 2012 году.

Пресс-служба ГКНБ сообщила журналисту Kloop.kg, что Ибраимова вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Его допрашивают по уголовному делу, которое ГКНБ возбудил в мае из-за контракта на поставку изделий в «Дастан» в 2012 году. Ибраимов в 2012 году возглавлял это предприятие.

По информации ГКНБ, в 2012 году «Дастан» заключил договор с компанией «Дастан Инжиниринг» на $533 тысячи на поставку изделий. «Дастан Инжиниринг» в свою очередь купила эти же изделия у украинской компании за $63 тысячи и поставила их «Дастану». При этом, «Дастан Инжиниринг» на 30 процентов принадлежала «Дастану».

ГКНБ оценивает ущерб от контракта в $470 тысяч. По информации ГКНБ, контракт тогда подписывали Ибраимов и генеральный директор «Дастан Инжиниринг» Асылкуль Сасыбаева.

Уголовное дело возбудили по статье «Присвоение и растрата вверенного имущества в особо крупном размере и с использованием служебного положения».

Сам мэр Бишкека в интервью телеканалу «Апрель» сказал, что «не может сказать, что это дело связано с политикой и с ним конкретно».

По теме: