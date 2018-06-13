Правительство обещает запустить «Безопасный город» осенью

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил в парламенте, что камеры на дорогах Бишкека начнут фиксировать нарушения с осени 2018 года. Стоимость установки систем фиксации в Бишкеке и Чуйской области оценивается в $12 млн.

13 июня Боронов отчитывался перед парламентом о деталях проекта «Безопасный город», который призван повысить безопасность в городах и областях Кыргызстана с помощью камер наблюдения и фиксации нарушений.

По словам Боронова, четыре камеры в Бишкеке работают в тестовом режиме, но сама система пока полностью не заработала — водителям еще не приходят уведомления о штрафах. Вице-премьер говорит, что с начала апреля эти четыре камеры зафиксировали 118 тысяч нарушений ПДД.

«К 18 июня мы закончим с документацией и в течение месяца объявим конкурс. Устанавливать камеры и заниматься инфраструктурой будет частный партнер — платить мы ему будем за счет штрафов», — сказал Боронов.

По его словам, установка камер на дорогах Оша и Джалал-Абада начнется в 2019-2020 годах.

На первом этапе проекта камеры будут выявлять шесть видов нарушений: выезд за стоп-линию, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и неправильную парковку.

По словам Боронова, позже камеры смогут фиксировать до 14 видов нарушений.

По примерным подсчетам, запуск «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области обойдется в $12 млн, а на обслуживание камер в течение 5 лет потребуется $8,5 млн.

В Бишкеке камеры на дорогах обещают установить с 2011 года. Камеры должны были поставить в рамках проекта «Умный город». С тех пор кыргызские власти сотрудничали с несколькими компаниями, которые хотели заняться установкой камер.

Правительство провело два тендера — первый конкурс прошел с нарушениями, а из-за второго тендера власти до сих пор судятся с выигравшей компанией «Стилсофт Бишкек».

В 2018 году правительство заключило контракт с китайской компанией «Хуавэй» — стоимость проекта составила $60 млн. Камеры на дорогах Бишкека должны были появится в январе 2018 года, но запуск неоднократно переносился.

Позднее правительство Кыргызстана разорвало контракт с «Хуавэй» и заявило, что запустит «Безопасный город» собственными силами.

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