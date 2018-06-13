Сборная Кыргызстана по футболу. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Международная федерация футбола утвердила новую систему подсчета мирового рейтинга сборных. По мнению разработчиков, она позволит справедливее распределять команды в рейтинге ФИФА. Теперь будет гораздо проще следить за перемещениями в нем сборной Кыргызстана, а у нее самой есть неплохие шансы улучшить в нем свои позиции.

По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, новая система будет более сбалансированной и логичной. Ее введут сразу после чемпионата мира в России.

Что такое рейтинг ФИФА?

Рейтинг сборных ФИФА — это система, из которой можно узнать силу сборной в текущий момент.

До внесения изменений со стороны руководящего комитета ФИФА, рейтинг обновлялся каждый месяц — теперь это будет происходить сразу после матча.

Вряд ли каждый болельщик сможет вам сказать, зачем нужен рейтинг ФИФА и как он работает. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее.

Что изменилось?

Раньше система подсчета рейтинга ФИФА часто подвергалась критике из-за несправедливости распределения очков. Международная федерация футбола на протяжении двух лет разрабатывала и тестировала новую формулу.

В ее основу лег метод Эло — по такому принципу уже высчитывают очки в шахматных и киберспортивных турнирах. Также ФИФА протестировала новую систему в женском футболе и осталась довольна результатами.

Итак, какие изменения нас ждут:

• По мнению ФИФА, команды будут играть больше товарищеских матчей

В прежней системе сильные команды могли манипулировать рейтингом и играть минимум товарищеских матчей, чтобы избежать риска потерять очки перед важной жеребьевкой. А если такие команды и играли, то выбирали себе очень слабых соперников.

Новая система будет стимулировать команды играть больше товарищеских матчей и выбирать себе соперников сильнее.

В ФИФА считают, что товарищеские матчи важнее, чем кажутся болельщикам. Потому что в таких играх вне кубков и соревнований, тренеры могут позволить себе экспериментировать с составом и раскрывать новые таланты. Что в дальнейшем улучшит качество игры во всем мире.

Раньше в рейтинге учитывалось среднее число матчей и их результаты за последние четыре года. Что давало сильным сборным преимущество, потому что они, как правило, за это время играли матчи двух больших турниров.

Это давало им возможность избегать товарищеских встреч и подолгу не играть в перерывах между соревнованиями, но оставаться при этом на вершине рейтинга.

В новой системе не будет использоваться среднее значение за четыре года. Так что если команда не попала на турнир (как Италия на Чемпионат мира 2018), она будет падать в рейтинге. Так ФИФА хочет вынудить большие сборные чаще играть товарищеские матчи.

• Теперь рейтинг будет меняться после каждого матча

ФИФА не будет назначать дату публикации нового рейтинга. Очки будут начисляться сразу. Это тоже поможет избежать много несправедливостей.

Раньше, если команда набрала очки в матче до старта жеребьевки, но рейтинг по итогам месяца на тот момент еще не вышел, она не получала справедливого преимущества и не распределялась в корзину, в которую должна была попасть, выйди рейтинг чуть раньше.

• ФИФА уравняет коэффициенты конфедераций

Это очень важно. Теперь азиатские сборные на Кубке Азии наберут столько же очков, сколько и европейские во время Чемпионата Европы. Коэффициент конфедераций вообще уберут из новой формулы.

Раньше европейская (УЕФА) и южноамериканская (КОНМЕБОЛ) конфедерации имели наибольшие коэффициенты. Поэтому в мировом рейтинге первые 50 мест занимают сплошь европейские и южноамериканские команды. Они имели преимущество при выведении формул и получали больше очков за свои победы.

Таким командам было проще квалифицироваться, к примеру, на чемпионат мира.

• Теперь очки будут начисляться в зависимости от важности матча.

Это правило действовало и раньше, но делило матчи только на товарищеские и матчи континентальных первенств.

С нововведениями команда, которая выиграла в полуфинале чемпионата мира получит справедливо больше очков, чем та, которая выиграла в групповом этапе. А за проигрыши на стадии плей-офф у команды больше не будут отбирать баллы в рейтинге.

Товарищеские матчи теперь будут «весить» меньше. За победу будет начисляться меньше очков, чем раньше, за проигрыш — меньше сниматься.

Они будут делиться на матчи по официальному календарю ФИФА — за них команды получат больше — и матчи вне рамок календаря (например, контрольные игры перед континентальным первенством) — за них начисляют меньше очков.

• Количество набранных/потерянных очков будет зависеть от относительной силы команды

Чем выше команда в рейтинге, тем строже будут считаться ее очки. Это и есть метод Эло (назван в честь Арпада Эло, венгеро-американского физика).

Слабая команда (согласно рейтингу ФИФА), которая выиграла матч у сильной получит больше очков, чем сильная, которая выиграла у слабой.

Сильная команда, которая проиграла слабой, потеряет больше очков, чем слабая, которая проиграла сильной.

• Страны-хозяйки первенств ФИФА перестанут несправедливо падать в рейтинге, потому что не участвуют в отборе и попадают на чемпионат автоматически

Новая система стимулирует команды играть больше товарищеских матчей. Это значит, к примеру, что Катар перед чемпионатом мира 2022 года сможет набрать очки в товарищеских встречах и не потеряться на дне рейтинга к моменту старта домашнего первенства.

Новая формула будет выглядеть так: пропустить