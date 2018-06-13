Международная федерация футбола утвердила новую систему подсчета мирового рейтинга сборных. По мнению разработчиков, она позволит справедливее распределять команды в рейтинге ФИФА. Теперь будет гораздо проще следить за перемещениями в нем сборной Кыргызстана, а у нее самой есть неплохие шансы улучшить в нем свои позиции.
По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, новая система будет более сбалансированной и логичной. Ее введут сразу после чемпионата мира в России.
Что такое рейтинг ФИФА?
Рейтинг сборных ФИФА — это система, из которой можно узнать силу сборной в текущий момент.
До внесения изменений со стороны руководящего комитета ФИФА, рейтинг обновлялся каждый месяц — теперь это будет происходить сразу после матча.
Вряд ли каждый болельщик сможет вам сказать, зачем нужен рейтинг ФИФА и как он работает. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее.
Что изменилось?
Раньше система подсчета рейтинга ФИФА часто подвергалась критике из-за несправедливости распределения очков. Международная федерация футбола на протяжении двух лет разрабатывала и тестировала новую формулу.
В ее основу лег метод Эло — по такому принципу уже высчитывают очки в шахматных и киберспортивных турнирах. Также ФИФА протестировала новую систему в женском футболе и осталась довольна результатами.
Итак, какие изменения нас ждут:
• По мнению ФИФА, команды будут играть больше товарищеских матчей
В прежней системе сильные команды могли манипулировать рейтингом и играть минимум товарищеских матчей, чтобы избежать риска потерять очки перед важной жеребьевкой. А если такие команды и играли, то выбирали себе очень слабых соперников.
Новая система будет стимулировать команды играть больше товарищеских матчей и выбирать себе соперников сильнее.
В ФИФА считают, что товарищеские матчи важнее, чем кажутся болельщикам. Потому что в таких играх вне кубков и соревнований, тренеры могут позволить себе экспериментировать с составом и раскрывать новые таланты. Что в дальнейшем улучшит качество игры во всем мире.
Раньше в рейтинге учитывалось среднее число матчей и их результаты за последние четыре года. Что давало сильным сборным преимущество, потому что они, как правило, за это время играли матчи двух больших турниров.
Это давало им возможность избегать товарищеских встреч и подолгу не играть в перерывах между соревнованиями, но оставаться при этом на вершине рейтинга.
В новой системе не будет использоваться среднее значение за четыре года. Так что если команда не попала на турнир (как Италия на Чемпионат мира 2018), она будет падать в рейтинге. Так ФИФА хочет вынудить большие сборные чаще играть товарищеские матчи.
• Теперь рейтинг будет меняться после каждого матча
ФИФА не будет назначать дату публикации нового рейтинга. Очки будут начисляться сразу. Это тоже поможет избежать много несправедливостей.
Раньше, если команда набрала очки в матче до старта жеребьевки, но рейтинг по итогам месяца на тот момент еще не вышел, она не получала справедливого преимущества и не распределялась в корзину, в которую должна была попасть, выйди рейтинг чуть раньше.
• ФИФА уравняет коэффициенты конфедераций
Это очень важно. Теперь азиатские сборные на Кубке Азии наберут столько же очков, сколько и европейские во время Чемпионата Европы. Коэффициент конфедераций вообще уберут из новой формулы.
Раньше европейская (УЕФА) и южноамериканская (КОНМЕБОЛ) конфедерации имели наибольшие коэффициенты. Поэтому в мировом рейтинге первые 50 мест занимают сплошь европейские и южноамериканские команды. Они имели преимущество при выведении формул и получали больше очков за свои победы.
Таким командам было проще квалифицироваться, к примеру, на чемпионат мира.
• Теперь очки будут начисляться в зависимости от важности матча.
Это правило действовало и раньше, но делило матчи только на товарищеские и матчи континентальных первенств.
С нововведениями команда, которая выиграла в полуфинале чемпионата мира получит справедливо больше очков, чем та, которая выиграла в групповом этапе. А за проигрыши на стадии плей-офф у команды больше не будут отбирать баллы в рейтинге.
Товарищеские матчи теперь будут «весить» меньше. За победу будет начисляться меньше очков, чем раньше, за проигрыш — меньше сниматься.
Они будут делиться на матчи по официальному календарю ФИФА — за них команды получат больше — и матчи вне рамок календаря (например, контрольные игры перед континентальным первенством) — за них начисляют меньше очков.
• Количество набранных/потерянных очков будет зависеть от относительной силы команды
Чем выше команда в рейтинге, тем строже будут считаться ее очки. Это и есть метод Эло (назван в честь Арпада Эло, венгеро-американского физика).
Слабая команда (согласно рейтингу ФИФА), которая выиграла матч у сильной получит больше очков, чем сильная, которая выиграла у слабой.
Сильная команда, которая проиграла слабой, потеряет больше очков, чем слабая, которая проиграла сильной.
• Страны-хозяйки первенств ФИФА перестанут несправедливо падать в рейтинге, потому что не участвуют в отборе и попадают на чемпионат автоматически
Новая система стимулирует команды играть больше товарищеских матчей. Это значит, к примеру, что Катар перед чемпионатом мира 2022 года сможет набрать очки в товарищеских встречах и не потеряться на дне рейтинга к моменту старта домашнего первенства.
Новая формула будет выглядеть так:
очки после матча = очки до матча + индекс важности матча * (результат матча – ожидаемый результат)
Коэффициенты индекса важности матча:
05 – товарищеские матчи вне официальных дат ФИФА
10 – товарищеские матчи в официальные даты ФИФА
15 – матчи группового этапа Лиги наций
25 – плей-офф и финал Лиги наций
25 – матчи отбора ЧМ и континентальных турниров (Кубок Азии, Евро, Кубок Америки и прочее)
35 – матчи континентальных турниров до четвертьфинала
40 – матчи континентальных турниров, начиная с четвертьфинала. Все матчи Кубка конфедераций ФИФА
50 – матчи финальной стадии ЧМ до четвертьфиналов
60 – матчи финальной стадии ЧМ, начиная с четвертьфиналов
Результат матча: победа = 1; ничья = 0,5; поражение = 0
Ожидаемый результат это: 1/(10(- разница в рейтинге/600) + 1)
Разница в рейтинге: Рейтинг сборной А – рейтинг сборной Б
Что это даст сборной Кыргызстана?
Теперь сборная сможет очень здорово подняться в рейтинге за счет участия в Кубке Азии. Потому что не будет пропасти между рейтингами конфедераций.
Например, Кыргызстан на Кубке Азии-2019 встретится с командами Южной Кореи, Китая и Филиппин. Давайте посмотрим, сколько очков команда может заработать при встрече с одной из этих команд при новой системе подсчета.
На момент старта азиатского первенства, новая система уже будет введена, а рейтинг, скорее всего, сильно изменится, но мы возьмем за основу текущий рейтинг ФИФА. Итак, если Кыргызстан выиграет в матче против сборной Китая на групповом этапе Кубка Азии:
Напомним новую формулу:
Очки после матча = очки до матча + индекс важности матча * (результат матча – ожидаемый результат)
Разница в рейтинге: 363(очки Кыргызстана)-423(очки Китая)=-60 — значит, в формуле просто 60.
Ожидаемый результат: 1/(10(60/600)+1)=0,5
Очки после матча = 363+35*(1-0,5)=380 и плюс 4 строчки в рейтинге ФИФА.
Теперь сильным азиатским командам откроется путь на вершины рейтинга, и такие сборные, как Иран и Южная Корея, перестанут довольствоваться местом лишь в пределах топ-50.
Учитывая то, что рейтинг ФИФА имеет важное значение при жеребьевке крупных турниров, новая система позволит значительно улучшить положение сборных перед посевом в корзины.
Кроме того, это будет стимулировать слабые сборные играть с сильными соперниками и нарабатывать в таких матчах больше опыта.
Плюс ко всем прочим преимуществам, новая система более понятна простому обывателю. Она логична и последовательна. Очки после каждого нового матча прибавляются к тем, что у команды уже были.
Теперь болельщики смогут без проблем отслеживать перемещения команд в рейтинге, не спотыкаясь о сложные формулы.
На что влияет рейтинг ФИФА?
Позиция сборной в рейтинге ФИФА не влияет на команду сама по себе, но она, как правило, учитывается при жеребьевке сборных в отборочных стадиях чемпионата мира или континентальных чемпионатов (Кубок Азии, Евро и прочее).
От того, на каком месте в рейтинге команда находится на момент жеребьевки, зависит распределение по корзинам. В одной корзине при жеребьевке оказываются команды, одинаковые по силе. А команды из одной корзины не могут попасть в одну группу.
То есть, если сборная оказывается при жеребьевке в первой — самой сильной корзине, то сильный соперник на групповом этапе ей уже не попадется. Только те, что слабее. А значит и выйти в стадию плей-офф становится проще.
Жеребьевка группового этапа Кубка Азии уже позади, поэтому стоит смотреть на изменения в системе подсчета ФИФА в перспективе.
В апреле этого года сборная Кыргызстана сумела подняться до рекордно высокой строчки в мировом рейтинге. Она заняла 75-е место и стала командой месяца.
После поражения от сборной Азербайджана кыргызстанцы опустились сразу на 17 строчек и теперь занимают 92-е место.
Соперники по групповому этапу Кубка Азии — Южная Корея, Китай и Филиппины — занимают 57-е, 75-е и 115-е места соответственно.
До окончания чемпионата мира в России, ФИФА будет считать очки по старой системе, а сразу после мундиаля введет новую. В Международной федерации футбола считают, что новая формула сможет обеспечить плавный переход от текущего рейтинга к новому, без смещений в существующей таблице.