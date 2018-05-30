Футбол: Сборная Кыргызстана проиграла Азербайджану в товарищеском матче

Сборная Кыргызстана по футболу проиграла в товарищеском матче против национальной команды Азербайджана со счетом 0:3. Игра прошла на стадионе «Олимпийский» в городе Баку.

Первый товарищеский матч в рамках подготовки сборной к предстоящему чемпионату Азии-2019 выдался для сборной Кыргызстана не очень удачным. Подопечные Александра Крестинина не смогли показать свой лучший футбол и покинули поле без забитых мячей.

Азербайджан 3 – 0 Кыргызстан

17’ Максим Медведев — 1:0

75’ Махар Анар оглы Мадатов — 2:0

84′ Уфран Аббасов — 3:0

С первых минут матча футболисты сборной Азербайджана начали активно атаковать и сразу же создали несколько опасных моментов у ворот сборной Кыргызстана.

Путем удачного прессинга хозяева поля раз за разом вынуждали игроков кыргызской сборной ошибаться. Несмотря на очень удачную игру вратаря Валерия Кашубы, долго оборона кыргызской команды не продержалась.

Открыть счет в матче футболистам сборной Азербайджана удалось уже на 17-й минуте. Капитан «страны огней» Максим Медведев отправил мяч в сетку после длинной подачи с углового 1:0.

Только после пропущенного гола футболисты сборной Кыргызстана стали атаковать, но все попытки взятия ворот оказывались безуспешными.

После перерыва кыргызстанцы действовали удачнее и во втором тайме игра была почти равная, с разве что небольшим превосходством хозяев поля. Азербайджанцы играли уверенно в обороне, поэтому сборной Кыргызстана приходилось надеяться лишь на дальние удары из-за пределов штрафной.

Второй гол в матче также пришел из-за неуверенной игры при подаче с углового. На 75-й минуте игрок сборной Азербайджана Махир Анар оглы Мадатов ударом головой удвоил преимущество — 2:0.

Третий гол Азербайджана забил вышедший на замену Уфран Аббасов. На 84-й минуте после хорошей комбинации ему удалось обыграть вратаря кыргызской сборной — 3:0.

Кыргызстан потерпел поражение в первом товарищеском матче сезона.

Главный тренер сборной Кыргызстана прокомментировал поражение на послематчевой пресс-конференции:

«Кубок Азии – это прежде всего выездной турнир и нам не хватает опыта игр с сильными командами на чужом поле. Эта игра дала нам много информации, особенно в том, как необходимо психоэмоционально готовиться к матчу. В итоге команда показала процентов на 50 максимум всё, что может», — сказал Александр Крестинин.

История встреч команд

Сборные Кыргызстана и Азербайджана встречалась трижды. Впервые команды сыграли в далеком 1993 году. Товарищеский матч прошел в Иране и закончился со счетом 3:2 в пользу Азербайджана.

Также весной 2007 года в рамках Кубка Алма-ТВ сборная Азербайджана минимально одолела нашу сборную. А осенью 2013 года матч в Бишкеке закончился нулевой ничьей.

Рейтинг ФИФА

В обновленном рейтинге Международной федерации футбола кыргызская сборная поднялась на 40 строчек по сравнению с прошлым месяцем и теперь занимает 75-ю строчку. Это рекордный показатель для кыргызской команды.

Азербайджан в мировом рейтинге расположился на 126-м месте. Сборная «страны огней», так же как и кыргызская сборная, участвовала в отборе на чемпионат мира по футболу. Однако, летом в России мы ее не увидим.

Соперниками азербайджанской команды в отборочной стадии были сборные Германии, Северной Ирландии, Чехии, Норвегии и Сан-Марино. По итогам этих встреч азербайджанцы заняли предпоследнее место в группе и не смогли пробиться в финальную часть турнира.

В следующем сезоне национальная команда выступит в новосозданной Лиге Наций. По итогам жеребьевки азербайджанцы расположилась в лиге D в группе 3 вместе со сборными Фарерских островов, Мальты и Косово.

Кубок Азии-2019

По итогам жеребьевки финальной стадии Кубка Азии-2019 сборная Кыргызстана по футболу попала в группу «C» и встретится в ней со сборными Южной Кореи, Китая и Филиппин. Первая игра турнира между командами из этой группы пройдет 7 января.

Чемпионат пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. В групповом этапе турнира примет участие рекордное количество сборных — 24 команды.

Кыргызстан сыграет на главном континентальном первенстве впервые в истории.

Фото: Иллюстративное/Федерация футбола Кыргызской Республики