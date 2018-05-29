СРОЧНО: Сапару Исакову предъявлены обвинения в коррупции

Госкомитет нацбезопасности предъявил обвинения бывшему премьер министру Сапару Исакову по уголовному делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. С Исакова взята подписка о невыезде.

Об обвинениях Исакову стало известно вечером 29 мая — ГКНБ сообщила об этом в своём пресс-релизе для СМИ.

В нём, в частности, говорится, что в 2013 году Исаков, будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, “пролоббировал интересы иностранной компании” при выборе подрядчика для ремонта бишкекской ТЭЦ.

В сообщении ГКНБ также говорится, что Исаков сделал это “вместе с группой лиц”, но не уточняется, кто в эту группу входил.

Действия Исакова, как считают спецслужбы, нанесли государству ущерб “в особо крупном размере”.

Подробности будут добавлены позже.