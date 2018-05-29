Кыргызстан попросил власти Казахстана объяснить проверки кыргызстанцев в аэропорту Алматы

Министерство иностранных дел Кыргызстана попросило власти Казахстана объяснить «чрезмерные и унижающие достоинство» проверки кыргызстанцев со стороны казахских спецслужб. МИД Казахстана заявил в ответ, что проверки связаны с террористическими угрозами и касаются не только кыргызстанцев.

МИД Кыргызстана направил ноту властям Казахстана и попросил объяснить «систематические необоснованные» проверки кыргызстанцев в аэропорту Алматы.

В ответ МИД Казахстана заявил, что их спецслужбы проверяют на границе всех иностранцев на фоне террористических атак в разных странах.

Граждане Кыргызстана уже несколько месяцев жалуются на усиленные проверки со стороны спецслужб в аэропорту Алматы.

По словам кыргызстанцев, спецслужбы допрашивают их о целях поездки, месте работы и должности, а также проверяют телефон и выписывают IMEI-коды.

В конце апреля в погранслужбе Казахстана сообщили журналисту Kloop.kg, что проверки происходят «в рамках закона».

«Усиленные меры — это требования обстановки. Я вам не смогу сейчас на все вопросы ответить, но мы действуем в рамках закона. Мы лишних движений, мы лишних проверок не организуем, все в рамках закона», — сказали в погранслужбе.

Многие кыргызстанцы вылетают в другие страны из аэропорта Алматы и возвращаются в Кыргызстан через него же. Это происходит, потому что алматинский аэропорт обслуживает намного больше международных рейсов, нежели бишкекский «Манас».

Зачастую вылететь можно и из Бишкека, но придется делать пересадки, а билет обойдется дороже.

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