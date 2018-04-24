Казахские спецслужбы допрашивают кыргызстанцев в аэропорту Алматы. Что происходит?

В последние несколько месяцев граждане Кыргызстана жалуются на допросы со стороны казахских служб безопасности в алматинском аэропорту. Казахские ведомства объясняют проверки «действиями в рамках закона», если человек «вызывает подозрения».

Пользователи фейсбука из Кыргызстана, которые прилетают в аэропорт Алматы, жалуются на ужесточение проверок со стороны сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана. В аэропорту их уводят в отдельную комнату, спрашивают о целях поездки, месте работы и должности, и проверяют телефон.

Экономист Кубат Рахимов из Кыргызстана написал, что сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана допрашивают прибывших по 20-30 минут.

«Допрос с пристрастием — это перебор, конечно же. Сидят два сотрудника КНБ в гражданском, всегда требуйте их удостоверение. Я лично зафиксировал у себя данные одного из них. Предъявил он удостоверение по первому требованию, что сразу заметно снизило уровень понтов и накал страстей», — написал Рахимов.

Экономист Савия Хасанова, которая живет в Бишкеке, рассказала, что в некоторых случаях всех кыргызстанцев с рейса уводят в комнату для допроса, не объясняя причин.

«Помимо места работы, должности, маршрута, адреса и imei-кода телефона, у меня взяли его номер, а также с пристрастием уточнили, является ли мой айфон оригинальным», — написала она.

По ее словам, ее допрашивали 20 минут, а в очереди еще стояли четверо кыргызстанцев и гражданин Узбекистана.

Журналистку Kloop.kg Нуржамал Джанибекову в апреле 2018 года также допросили в алматинском аэропорту. По ее словам, сотрудники КНБ «в грубой форме» требовали у нее и других пассажиров телефоны и расспрашивали их — весь допрос продлился около 40 минут.

«Это происходит с гражданами и других центральноазиатских стран, не только Кыргызстана, а периодически (но реже) и с гражданами самого Казахстана», — уточнила Нуржамал Джанибекова.

Как эти проверки объясняют госслужбы Казахстана?

В пограничной службе Казахстана журналисту Kloop.kg объяснили, что «все делается в рамках закона».

«Усиленные меры — это требования обстановки. Я вам не смогу сейчас на все вопросы ответить, но мы действуем в рамках закона. Мы лишних движений, мы лишних проверок не организуем, все в рамках закона», — сказали в пресс-службе

Изданию Eurasianet в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что остановка некоторых пассажиров для допроса — «стандартная превентивная мера», если пассажир вызвал какие-либо подозрения. На вопрос, почему допрашивают именно кыргызстанцев и граждан других центральноазиатских стран, в ведомстве не ответили.

Можно ли отказаться показывать свой телефон или отвечать на личные вопросы?

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев рассказал Kloop.kg, что сотрудники КНБ Казахстана могут проверять документы иностранных граждан для «предупреждения преступлений».

Эралиев объяснил, что отказаться пройти с сотрудником КНБ в кабинет для допроса нельзя, но нужно требовать его документы — если он откажется, можно пожаловаться в суд. На «неуместные и личные» вопросы сотрудников КНБ никто не обязан отвечать.

По его словам, требовать код от телефона сотрудники спецслужб не могут без обоснованных подозрений в совершенном преступлении, потому что «телефон — это частная собственность».

«Они не могут требовать код от телефона, это частная собственность, такую проверку они могут проводить в случае возбужденного дела или санкции. Все действия касательно физической проверки они должны подкреплять соответствующими протоколами», — сказал Эралиев.

Почему кыргызстанцы летают через алматинский аэропорт?

Многие кыргызстанцы вылетают в другие страны из аэропорта Алматы и возвращаются в Кыргызстан через него же. Это происходит, потому что алматинский аэропорт обслуживает намного больше международных рейсов, нежели бишкекский «Манас». Зачастую вылететь можно и из Бишкека, но придется делать пересадки, а билет обойдется дороже.