Коалиция парламентского большинства одобрила Откурбека Джамшитова на пост генпрокурора

Откурбека Джамшитова на пост генпрокурора выдвинул президент Сооронбай Жээнбеков. Коалиция большинства одобрила его кандидатуру, теперь это назначение должен одобрить парламент. Если это случится, Джамшитов заменит на этой должности Индиру Джолдубаеву, которую парламент отправил в отставку.

Представитель президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев представил кандидата на пост генпрокурора Откурбека Джамшитова профильному комитету 24 апреля.

Члены комитета пожелали Джамшитову «быть всегда на стороне закона», а затем одобрили его кандидатуру на пост генпрокурора.

После этого коалиция большинства, которая состоит из четырех парламентских фракций, собралась для рассмотрения кандидатура Джамшитова на пост генпрокурора.

Депутаты пожелали Джамшитову эффективнее бороться с коррупцией.

«У прокуратуры Бишкека и у генпрокуратуры стоят такие машины, как будто зарплата там не 30 тысяч сомов, а 30 миллионов сомов. Вот где коррупция. Эти машины в день расходуют по 30 литров бензина, это точно. Нужно это проверить. Наши граждане ведь тоже видят все это», — заявил депутат от СДПК Дастан Бекешев.

Бакирдин Субанбеков от «Бир Бола» сказал, что коалиция одобрит кандидата на пост генпрокурора, «поскольку президент предложил».

В итоге коалиция большинства, в которую входят 93 депутата из 120, единогласно одобрила Джамшитова на этот пост. Теперь весь парламент должен одобрить его кандидатуру.

Предшественницей Джамшитова была Индира Джолдубаева, увольнение которой депутаты одобрили по просьбе Жээнбекова. Президент обосновал увольнение Джолдубаевой «слабой борьбой с коррупцией».

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Джолдубаева возглавляла генпрокуратуру с 2015 года — ее на этот пост предложил тогдашний президент Алмазбек Атамбаев.

Во время президентства Атамбаева генпрокуратура возбуждала уголовные дела на оппонентов президента и судилась с независимыми СМИ.

Кто такой Джамшитов?

Откурбек Джамшитов начал свою карьеру в Таласской городской прокуратуре в 1997 году, где проработал помощником прокурора в течение двух лет. Затем Джамшитов до 2008 года работал следователем в органах прокуратуры города Талас, а также в Ошской областной прокуратуре.

В 2008 году его назначили заместителем прокурора Кадамжайской районной прокуратуры в Баткенской области.

Позже, в 2011 году, Джамшитов стал прокурором Лейлекского района, а через четыре года его назначили прокурором Джалал-Абадской области — на этом посту он работает до сих пор.

Соавтор: Анна Капушенко

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