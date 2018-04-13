Президент уволил Индиру Джолдубаеву с поста генпрокурора

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об увольнении Джолдубаевой с поста генпрокурора. Ранее парламент по представлению Жээнбекова практически единогласно проголосовал за отставку Джолдубаевой.

Жээнбеков подписал указ об отставке Джолдубаевой 13 апреля. За два дня до этого депутаты рассмотрели представление президента о ее увольнении.

За отставку генпрокурора парламентарии проголосовали 105 депутатов из 110 зарегистрированных. Против увольнения Джолдубаевой проголосовали только двое депутатов социал-демократической партии, которую возглавляет экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Руководитель аппарата президента Мухамметкалый Абулгазиев обосновал представление Жээнбекова тем, что нарушения, которые допустили органы прокуратуры, «привели к потере доверия».

«В адрес президента от граждан поступают заявления на действия и бездействие генпрокуратуры. Сегодня органы прокуратуры превратились в органы статистики и создают условия для нарушения прав и интересов граждан», — сказал он.

До этого депутаты раскритиковали Джолдубаеву за то, что она не пришла в парламент, чтобы выступить с годовым отчетом. Заместитель Джолдубаевой заявил, что она болеет.

В итоге две фракции парламента — «Республика — Ата-Журт» и «Ата Мекен» — признали отчет генпрокурора неудовлетворительным.

Депутаты оппозиционных фракций также потребовали создать парламентскую комиссию, которая проверит расследования генпрокуратуры. Спикер парламента Дастан Джумабеков пообещал обсудить этот вопрос.

Снятие Джолдубаевой с поста генпрокурора произошло на фоне увольнения кадров экс-президента Алмазбека Атамбаева с ключевых постов.

Например, 7 апреля Жээнбеков уволил Абдиля Сегизбаева с должности председателя Госкомитета нацбезопасности, а 4 апреля — освободил Дамира Мусакеева, бывшего телохранителя Атамбаева, с поста зампредседателя ГКНБ.

Джолдубаева занимала должность генпрокурора с января 2015 года. При ней прокуратура подала иск против изданий «Заноза» и «Азаттык», защищая честь и достоинство Атамбаева.

Также при Джолдубаевой генпрокуратура возбудила уголовные дела против Омурбека Бабанова, который был главным оппонентом Жээнбекова на выборах президента, и Аиды Саляновой — предшественницы Джолдубаевой и экс-министра юстиции.

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