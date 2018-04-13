Жээнбеков принял отставку первого вице-премьера Шадиева

Президент Сооронбай Жээнбеков принял отставку первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Шадиев решил уйти со своего поста из-за разбирательств по уголовному делу, связанному с присвоением бюджетных средств одним из сотрудников парламента.

Жээнбеков подписал указ об увольнении Шадиева 13 апреля. Пока неизвестно, сохранит ли Шадиев за собой депутатский мандат.

6 апреля Аскарбек Шадиев подал в отставку для обеспечения «справедливого и объективного расследования» по делу о присвоении бюджетных средств со стороны завотделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Арсеном Закировым.

Шадиев, будучи председателем парламентского комитета по международным делам, подписал письмо Закирова о перечислении 30 тысяч долларов. По версии следствия, позже их присвоил Закиров.

«Я всегда работал честно во имя национальных интересов Кыргызской Республики. Для обеспечения справедливого и объективного расследования считаю правильным оставить свой пост. Благодарю президента и премьер-министра за оказанное доверие», — приводит слова первого вице-премьера издание «АКИпресс».

По этому делу Шадиева допрашивали в ГКНБ, позднее он сообщил, что подписал документ, «не зная этого».

Шадиев — первый в истории Кыргызстана чиновник, который совмещал должности депутата парламента и члена правительства. Его назначили на пост первого вице-премьер-министра 7 декабря 2017 года. При этом он оставался депутатом от фракции «Бир Бол».

По поправкам Конституции, которые вступили в силу с 1 декабря, депутат может сохранить свой мандат, при этом работая на руководящей должности в правительстве. Кроме того, парламентарий может голосовать за законопроекты.

По теме: