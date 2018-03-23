Госкомитет нацбезопасности вызвал на допрос первого вице-премьер-министра Аскарбека Шадиева. Допрос Шадиева в ГКНБ связан с делом «о хищении» в парламенте 30 тысяч долларов завотделом комитета по международным делам Арсеном Закировым.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что первого вице-премьер-министра Шадиева допросили 22 марта. Сулайманов не уточнил, в качестве кого Шадиев был вызван в ГКНБ. «Его вызвали на допрос и допросили», — сказал он.

По словам пресс-секретаря, Шадиева допросили по уголовному делу о присвоении бюджетных денег с использованием поддельных документов.

Шадиев, будучи председателем парламентского комитета по международным делам, подписал письмо Закирова о перечислении 30 тысяч долларов. По версии следствия, позже их присвоил Закиров.

Сам Шадиев в интервью изданию «Азаттык» признал, что подписал документ, «не зная этого».

«Если бы знал, то не стал бы подписывать. Если человек работал несколько лет, заведовал отделом, говорит, что “нужно выделить деньги на премию имени Чингиза Айтматова”, конечно, подпишешь. В день поступает очень много бумаг​. Конечно, сожалею, что так случилось», — сказал он.

Обвиняемым по делу проходит завотделом комитета по международным делам парламента Арсен Закиров, которого задержали 9 февраля.

По версии следствия, Закиров подделал документы о перечислении 30 тысяч долларов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова. Однако после запроса управделами парламента, секретариат ассамблеи отверг получение средств.

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Использование поддельных документов». Сейчас Закиров находится в следственном изоляторе при ГКНБ.

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