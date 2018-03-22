Как пенсионерка из Бишкека зарабатывает, подвозя клубную молодежь домой

Рите 65 лет. Раньше она работала бухгалтером в банке, а теперь на пенсии — в месяц она получает 6300 сомов. Этих денег не хватает на жизнь, поэтому она таксует в Бишкеке. Журналистка Клара Летко провела с Ритой одну ночь, чтобы узнать, каково это — быть таксисткой-пенсионеркой.

Имя Риты изменено по ее просьбе.

«Не понимаю я, как пользоваться этой электроникой», — ворчит Рита, указывая на свой кнопочный сотовый телефон. Она не пользуется мобильными приложениями для таксистов, а по-старомодному ищет клиентов сама. Вот уже 10 лет она работает по ночам в пятницу и субботу — предлагает подвезти клиентов модных клубов Бишкека.

Паркуясь рядом с одним из таких мест, она объясняет, что работает по ночам, потому что ненавидит дневные пробки. В это время из клуба в поисках такси выходит девушка в шубе и на каблуках.

«Такси! Такси! Девушка, такси дешево!», — кричит Рита из окна. Но потенциальная клиентка игнорирует ее, вызывая машину со своего смартфона. Через пару минут она уже уезжает на приехавшем за ней автомобиле.

Никакой статистики о том, сколько женщин работает на такси в Бишкеке, нет. Службы Jorgo, Namba, Alfa Taxi, SMS Taxi и Yandex не смогли предоставить такую информацию, но всем, кто хоть иногда ездит на такси в Бишкеке, ясно, что женщин среди таксистов единицы.

Одна из коллег Риты, которая предпочла остаться анонимной, говорит, что женщины, работающие в такси в Бишкеке, страдают от общественных стереотипов. «Люди думают, что мы плохо ездим, что абсолютно является ложью», — говорит она.

Фото: Клара Летко для Kloop.kg

Клиент с ножом

Жыпара, другая бишкекская таксистка, считает, что Рита напрасно не работает со службами такси. «Работать без приложений очень опасно», — говорит она.

Сама Жыпара сотрудничает с Jorgo Taxi и говорит, что работа в службе и с приложением не только позволяет ей экономить время на поиск клиентов, но и делает ее работу более безопасной.

Пользуясь приложением, таксисты хотя бы знают номер телефона клиента, который их вызывает. Тем не менее, Жыпара боится за свою безопасность и работает только до часа ночи.

Она говорит, что у таксисток даже есть WhatsApp-группа для связи между собой. Но Рита с ее кнопочным телефоном остается в стороне и от нее.

Она рассказывает, что большинство клиентов относятся к ней уважительно и называют «эже». «В нашем менталитете мы должны уважать старших, особенно женщин», — говорит Рита с улыбкой.

Однако менталитет не спас ее от нескольких неприятных случаев во время работы.

Фото: Клара Летко для Kloop.kg

Нередко Рита отвозит домой пьяных молодых людей. Однажды ночью на пустынной бишкекской улице ее автомобиль остановил один из них и попросил подкинуть его до дома.

«У него не было денег, — вспоминает Рита. — Но нужно делать добро людям, чтобы получить добро взамен. Хотя иногда, к сожалению, такое добро может выйти боком». В пути мужчина стал угрожать ей ножом — ему не понравилось, что женщина работает в такси.

Несмотря на страх, Рита не промолвила ни слова — она знала, что ей лучше просто молчать, чтобы не спровоцировать разъяренного мужчину. В конце концов таксистке помогли дорожные инспектора — Рита остановила машину, а они как раз проходили мимо.

«Они всегда помогают мне, я для них просто бабушка», — с улыбкой говорит Рита. Но тот случай не был единственным, когда ей угрожала опасность. Однажды двое иностранцев не смогли договориться с Ритой о цене, и попытались задушить ее в собственной машине. Тем не менее, ей всегда удавалось остаться целой и невредимой.

Водить, чтобы выжить

Другие водители такси нередко дают Рите понять, что ей среди них не место. «Убирайся!» — кричит ей один из них из своей большой машины, когда она пытается припарковаться возле клуба. Риту такое отношение не останавливает.

Она рассказывает, что всегда по-разному зарабатывает за ночь: иногда у нее нет ни одного клиента, а в самые удачные ночи она подвозила и 15 человек.

Фото: Клара Летко для Kloop.kg

«Даже если я заработаю 500 сомов, я буду благодарна. Мне нужны деньги, чтобы выжить», — говорит она. Рита вспоминает, что ее муж не был счастлив, когда она стала работать в такси, но ему пришлось смириться — семье нужны деньги.

Пожилая пара не хочет просить помощи у детей. «У них своя семья», — объясняет Рита.

В два часа ночи она, наконец, находит своих первых клиентов за этот вечер — двое немного пьяных мужчин на вид лет тридцати. Они садятся в ее маленькую машину.

«За 100 сомов довезете, пожалуйста, мы студенты», — просят они (позже, во время поездки, один из них похвастался, что занимается бизнесом).

Но Рита умеет стоять на своем — она спорит с ними и договаривается на оплату в 280 сомов.