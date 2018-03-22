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Прогноз погоды обещает, что выходные будут теплыми и солнечными, поэтому можно спокойно планировать свои вылазки на природу.

Начну свое письмо с походов в горы. Союз пешеходного туризма предлагает нам два тура в субботу — Каньон Красного моста (Эоловые замки) в Боомском ущелье и поход к Голубиному водопаду в ущелье Чункурчак.

Отъезд в оба тура будет в 8:30 утра, оплата за дорогу составит 550 и 400 сомов, соответственно.

В воскресенье организаторы предлагают поехать в ущелье Аламедин, посмотреть на водопад и конный тур в предгорьях долины Чон-Кемин. Стоимость поездок: 470 и 1600 сомов с человека. Подробности туров здесь.

Организаторы просят надевать хорошие горные ботинки, брать с собой ветровки с капюшоном, солнцезащитные очки, кепки, рюкзак. Предупреждаем, что в горах уже могут появиться клещи, поэтому стоит сделать прививку от энцефалита или одеваться так, чтобы ваше тело было максимально закрыто.

Если вы не можете выехать из Бишкека, то есть варианты отдыха и в городе.