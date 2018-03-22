Привет, читатели «Клоопа».
Пишет вам экс-редактор, а теперь журналист-фрилансер Анна Капушенко.
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Прогноз погоды обещает, что выходные будут теплыми и солнечными, поэтому можно спокойно планировать свои вылазки на природу.
Начну свое письмо с походов в горы. Союз пешеходного туризма предлагает нам два тура в субботу — Каньон Красного моста (Эоловые замки) в Боомском ущелье и поход к Голубиному водопаду в ущелье Чункурчак.
Отъезд в оба тура будет в 8:30 утра, оплата за дорогу составит 550 и 400 сомов, соответственно.
В воскресенье организаторы предлагают поехать в ущелье Аламедин, посмотреть на водопад и конный тур в предгорьях долины Чон-Кемин. Стоимость поездок: 470 и 1600 сомов с человека. Подробности туров здесь.
Организаторы просят надевать хорошие горные ботинки, брать с собой ветровки с капюшоном, солнцезащитные очки, кепки, рюкзак. Предупреждаем, что в горах уже могут появиться клещи, поэтому стоит сделать прививку от энцефалита или одеваться так, чтобы ваше тело было максимально закрыто.
Если вы не можете выехать из Бишкека, то есть варианты отдыха и в городе.
Куда сходить?
Театр оперы и балета в субботу ставит спектакль «Материнское поле» по одноименной повести Чингиза Айтматова в трех действиях. Спектакль о драматической судьбе кыргызской женщины Толгонай, которая потеряла на войне мужа и трех сыновей. Начало в 17:00. Билет можно купить на ticket.kg, стоимость от 100 до 450 сомов.
После культурной программы можно пойти развлекаться с друзьями в «Асанбай-центр», который уже зарекомендовал себя как место, где самый качественный звук и необычный свет в городе.
В эту субботу они устраивают Old & New School Hip-Hop Party, где обещают «экспериментальный диджейский проект» и специальные предложения на баре по демократичным ценам. Вход 200 сомов.
Если вам не хочется танцевать до пяти утра, то можете сходить в бар «Чемодан Зусмановича» и послушать живую музыку. С 9 вечера выступает группа O.Bender, которая играет в стиле New Hard Rock. Обещают, что будет весело, громко и немного пьяно. Вход свободный.
В воскресенье Клуб путешественников предлагает Городской тур «Пишпек-Фрунзе-Бишкек». Организаторы предлагают увидеть город с другой стороны — пережить захватывающие моменты истории, посетить развалины Кузнечной крепости и кинотеатра «Эдисон», а также малоизвестные памятники Бишкека. Сбор возле кафе «Сиерра» в Таш-Рабате в 12:00. Стоимость тура: 350 сомов.
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова устраивает Театральное воскресенье. Вас ждет экскурсия по театру вместе с актерами, мастер-класс по актерскому мастерству и спектакли «Пеппи длинный чулок», «День космонавтики или любовь, похожая на сон». Начало в 11:00, но в театре можно будет находиться аж до полуночи.
Однажды меня водили по театру и рассказывали, как там все работает. Поразили мостики над сценой, с которых во время спектакля спускают декорации — они находятся очень высоко. В задании театра всегда много потайных мест и совершенно удивительных вещей, так что не поленитесь и сходите, тем более, что вход свободный.
Что посмотреть?
Последний фильм, от которого я была в диком восторге — это «Невидимый гость» (иногда его называют «Неизвестный гость»).
Молодого бизнесмена обвиняют в убийстве любовницы, и он обращается к самому лучшему юристу в стране — Вирджинии Гудман. Это последнее дело Гудман, и она не собирается его проигрывать. Однако, это настолько непредсказуемая детективная история, что до конца фильма вы не узнаете, кто же виноват в смерти молодой женщины.
Наш редактор Азиза советует посмотреть фильм «Из машины». Молодого программиста нанимают для тестирования первого в мире искусственного интеллекта. Он должен прожить некоторое время с роботом Евой в доме в горах. Но машина ведет себя не так, как планировалось.
Из сериалов советую вам посмотреть «Американскую историю ужасов». Правда, я почему-то начала смотреть с седьмого сезона. Но это не повлияло на сюжет: каждый сезон рассказывает отдельную историю. В какие-то моменты становится очень страшно, но его невозможно не смотреть, потому что дико интересно.
Что послушать?
Здесь будет очень субъективный раздел, потому что мне редко нравятся какие-то конкретные исполнители. Я не слушаю музыку альбомами. Чаще всего выбираю просто треки, которые меня чем-то зацепили — иногда это полнейшая дичь, которая бесит всех.
Из последнего — это трэк Matranga «Медуза». Если вы ходите в развлекательные заведения Бишкека, то его часто там ставят. Я думаю, что летом он будет звучать отовсюду и имеет шансы стать таким же вирусным, как и трэк Федука с Элджеем «Розовое вино».
Если вас не интересует танцевальная и легкая музычка, то предлагаю вам трэк от британской идни-рок группы alt-J — In «Cold Blood». Мне он нравится и по звучанию инструментов и, что для меня немаловажно, по голосам исполнителей. Кстати, в клипе есть кровь, так что слабонервным не смотреть.
Что почитать?
Осталось лишь посоветовать вам книгу, и здесь я предпочитаю неумирающую классику. Недавно я перечитывала Ли Харпер «Убить Пересмешника».
Эта книга затрагивает расовую проблему, и я считаю, что до сих пор человечеству не удалось избавиться от предрассудков по поводу цвета кожи и разреза глаз. Кроме того, сам роман написан очень легким языком и читается достаточно быстро.
Чем еще можно заняться?
Если вы хотите жить в приятном и чистом городе, можете посвятить часть своего выходного не только уборке у себя дома (хотя Бишкек тоже наш общий дом), но и выйти на субботник в Асанбае.
Общественный фонд «Рука в руке» собирает всех возле своего ресурсного центра по адресу Гапара Айтиева 2/1 в 10:00. Организаторы будут рады, если вы захватите инвентарь — перчатки, веники, грабли и другие необходимые инструменты. К слову, если вы не хотите ехать так далеко, то вы можете просто устроить субботник в своем дворе с соседями.
В субботу IT-Academy устраивают встречу с основателем ololohaus и другом нашей редакции Данияром Аманалиевым. Данияр интересный собеседник, и в этот раз он расскажет о Lean стартапах. Кстати, мы писали об этом на «Клоопе».
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Анна.
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Заглавное фото: Яна Бауэрова