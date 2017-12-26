Самый первый вариант — у вас нет денег на запуск своего дела, либо их очень мало.

Вы по-прежнему можете открыть свой бизнес. Этот способ считается самым безопасным и менее рискованным.

Очевидные плюсы — не надо просить денег у других людей, нет риска потерять стартовый капитал, вы полностью независимы. Минусы — в ближайшее время на большую прибыль не расчитывайте.