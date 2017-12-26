У вас уже есть гениальная идея для бизнеса, но вы не знаете, где найти деньги, чтобы реализовать её? Kloop.kg и FINCA банк собрали четыре совета о том, где и как искать деньги на открытие своего первого дела.
Материал подготовлен совместно с FINCA Банк в рамках проекта «Финансовая грамотность». Одна из миссий банка — сокращение бедности и повышение уровня жизни населения.
Есть несколько способов получить деньги для открытия своего бизнеса:
Нулевой капитал
Самый первый вариант — у вас нет денег на запуск своего дела, либо их очень мало.
Вы по-прежнему можете открыть свой бизнес. Этот способ считается самым безопасным и менее рискованным.
Очевидные плюсы — не надо просить денег у других людей, нет риска потерять стартовый капитал, вы полностью независимы. Минусы — в ближайшее время на большую прибыль не расчитывайте.
Репутация — это всё, что у вас есть. Заранее продумайте, как реагировать на жалобы клиентов. Они обязательно будут, даже если ваш продукт уникален на рынке. Решите, что вы можете сделать, чтобы клиенты возвращались к вам?
Другой важный момент — наличие финансовой подушки безопасности. Убедитесь, что у вас достаточно средств, чтобы прожить на них некоторое время. Это имеет значение, потому что все ваше свободное время и ресурсы будут уходить на развитие нового бизнеса. У вас не будет возможности (и времени) подрабатывать. Возможно, в самом начале вы не сможете даже выписывать себе зарплату.
Не смешивайте деньги компании с личными. Вы не сможете точно вспомнить сколько заработали и потратили. Это приведет к непониманию реальной ситуации, и как следствие — даже к разорению.
В таком бизнесе не последнюю роль играет нетворкинг — способность получить максимум от ваших знакомых. Если у вас есть связи, вы можете найти офис подешевле или ряд заказов. Всё сводится к умению заводить нужные знакомства, правильно вести деловые переговоры и преподносить свою идею.
Главный принцип такого старта — использовать имеющиеся ресурсы по-максимуму и не пропускать ни малейшей возможности к развитию. Вы не сможете использовать свою прибыль в личных целях — она вся будет реинвестироваться на развитие бизнеса. Но будьте готовы к тому, что придется делать уступки первым клиентам, а также предпринимать всё, чтобы каждый следующий остался доволен и вернулся. От этого и будет зависеть ваша прибыль.
Если мы говорим о рекламе, то и здесь придётся обходится своими силами. Для массового привлечения клиентов есть социальные сети, платформы скидочных купонов (например, besmart.kg) и, конечно, рекомендации клиентов («сарафанное радио», пожалуй, самый важный канал рекламы для подобного бизнеса).
Данияр Аманалиев ololo art studio
Мы хотели показать другим пример того, что можно начинать бизнес с нуля. Очень многие молодые люди говорят, что хотят открыть бизнес и копят 10 000-20 000 долларов США. Это самая большая глупость. Если человек никогда не занимался бизнесом и сразу идет создавать его с каким-то большим капиталом, он провалится с огромной вероятностью.
Деньги дают тебе топливо, но заставляют быть слепым в критических моментах. Когда у тебя нет денег и что-то не получается, у тебя есть ясная точная картина, что именно идет не так.
Методика, по которой мы строили бизнес, называется Lean Startup (бережливый стартап, бизнес с нуля). Она была придумана в США и используется многими компаниями.
Она заключается не в том, чтобы никаких денег не иметь, а в том, что, когда запускаешь стартап — это всегда инновационная идея, и ты отталкиваешься от предпосылки, получится у тебя или нет.
Всё, что ты делаешь — это гипотеза. В принципе, любой стартап — это эксперимент
Чем больше вариантов ты перепробуешь, тем больше вероятность успеха. У тебя есть какая-то идея, можно воплотить её разными способами.
Идея Lean Startup заключается в том, чтобы использовать свой маленький бюджет, и перепроверить как можно больше вариантов. Когда Lean Startup начинается, вы создаете минимально жизнеспособный продукт — MVP (minimum viable product). Продукт запускается как можно скорее, вы не отшлифовываете его, не продумываете три года, не вкладываете много-много денег. Делаете простой продукт, который уже способен решать проблему клиента. И начинаете его продавать и, что очень важно, вы его именно продаете, чтобы получить реальный фидбек [отзыв — примечание редакции Kloop.kg] от клиентов.
Мы также использовали этот метод. У нас было 10 000 сомов. У нас была студия на пересечении бульвара Эркиндик и улицы Токтогула, на четвертом этаже в красивом сталинском доме. Это было безумно красивое место. На мой взгляд, самое красивое помещение в Бишкеке.
Мы договорились с «Сиеррой» [сеть кофеен в Бишкеке — примечание редакции Kloop.kg], чтобы они нас поддержали и давали нам кофе на особых условиях, за это мы будем рекламировать Сиерру. И они нам дали оборудование, чтобы делать кофе, это был большой вклад. Но это не было так, «мы бедные, помогите», мы их реально рекламировали и писали, что это кофе «Сиерра», а кофе мы у них покупали. В принципе, долгосрочно они уже окупили это оборудование. На том этапе, это сразу дало возможность клиентам предлагать качественный кофе, а не растворимый.
Потом нам понадобились тапочки, было холодно. Я обратился в Golden Tulip [отель в Бишкеке — примечание редакции Kloop.kg] за одноразовыми тапочками. Взамен мы сообщали клиентам, что Golden Tulip наш партнер. Клиенты маркером записывали свои имена [на тапочках], а потом, когда приходили, у них были свои собственные тапочки. И мы говорили им «[Ololo] ваш дом, где у вас есть свои тапочки, чувствуйте себя как дома».
Есть разные способы, как привлекать ресурсы. То, что мы не платили за квартиру тоже было следствием того, что мы договаривались.
Мы начали развиваться, мы придумали MVP, он заключался в том, что мы брали 7000 сомов за месяц занятий искусством. Мы привлекли самых крутых людей, которые могут преподавать искусство в этой стране и платили 50% от того, что платили нам клиенты.
У нас, к примеру, не было денег на рекламу, и вообще был принцип не вкладывать деньги в рекламу. Потому что в рекламу нужно вкладывать или колоссально много или нисколько, бесполезно вкладывать в рекламу мало, будет как деньги в песок.
Тогда мы придумали такой формат: договорились с K-news и начали вести у них бизнес-блог. Каждую неделю писал статьи, как мы создавали Ololohaus с точки зрения методологии, чтобы другие бизнесмены тоже могли применять. Это было интересно читателям, люди заходили, лайкали, делились, рассказывали друг другу. И мы начали рекламироваться таким образом.
У нас не было сотрудников, не было денег, не было понимания, вообще этот продукт пойдет или нет, это был риск
Мы начали нанимать и платить деньги только тогда, когда увидели, что все работает.
Все мы трое [основатели Ololohaus] почти ничего не имеем с этого бизнеса, и это нормально, зато мы растём такими темпами, которые у нас есть. На 10000 сомов наделать того шума, который мы наделали и вырасти до трех точек, в общей сложности 1800 кв. метров, куча внешних проектов, которыми мы занимаемся и больше 20 человек, которые работают с нами постоянно. И все это начиналось с 10000 сомов, но это было меньше чем два года назад. Почему? Потому что мы постоянно реинвестируем. В том числе, инвестируем в команду, очень мало инвестиций в какие-то материальные вещи.
Друзья, семья, основатели (Friends Family Founders)
Давайте предположим, что стартовый капитал всё же нужен. Например, нужно купить оборудование, арендовать помещение, или использовать деньги на что-то важное, без чего бизнес не получается начать. Первый источник капитала вы ищете в кругу близких вам людей, а именно — семьи, друзей и хороших знакомых.
Для кого подходит этот способ? Малый и средний бизнес, для старта которого нужно относительно небольшое количество денег. Сюда подходят почти все типы бизнеса: от производства до оказания различных услуг.
У кого стоит брать деньги? Многие думают, что самые близкие люди будут более благосклонны одолжить денег. Но иногда это работает и в обратную сторону — они оказываются строже других, именно потому что заботятся о нас больше. Не забывайте, что брать деньги у близких может означать, что ваши отношения с ними изменятся навсегда.
Главный принцип такого старта — планирование. Вы должны четко понимать, когда и сколько начнете зарабатывать, чтобы начать отдавать долг. Портить отношения с близкими нельзя, поэтому озвучьте им реальные сроки возврата. Важно заранее обговорить (устно и письменно) условия передачи денег. Заверить договор у нотариуса тоже будет нелишним.
Очень важно учитывать, что именно в этом случае полезен бизнес-план. Нет, мы не имеем в виду 60 страниц текста формата А4 с подробным объяснением маркетинговой стратегии и прочей чепухи. Это чёткое понимание того, как всё будет работать, что для этого нужно купить и сколько денег вы сможете зарабатывать, например, за месяц.
Заемщик будет вам благодарен за такую информацию, потому что люди не готовы просто так одалживать деньги.
Как нужно просить деньги? Расскажите, что собираетесь делать и почему именно эта идея превратится в прибыльный бизнес. Не давите. Всегда оставляйте за вашим собеседником выбор, сколько денег занимать. Даже если вы не получите полной суммы в первый раз, обойдя несколько человек, у вас наберётся необходимый капитал.
Один из плюсов — это возможность объединиться с друзьями или родственниками, чтобы вести бизнес в группе. Когда вы в партнёрстве — создание, управление, развитие и расширение бизнеса проходит легче.
Вы также можете предложить близким инвестировать деньги в вашу фирму. Вы не будете возвращать им их деньги, но взамен они могут получать деньги из прибыли вашей компании, пользоваться её услугами бесплатно или со скидкой. Опять же, всё зависит от вашего умения вести переговоры, понимать нужды окружающих людей и правильно преподносить идею.
Данияр Есеналиев, Данкорн
У меня папа бизнесмен, он сам тоже много чего начинал. Поэтому, когда у меня появилось желание открыть своё дело, он хорошо поддержал меня и морально, и материально. Мы поговорили и решили вести бизнес вместе.
Он часто ходил в кино и покупал там попкорн за 160, кажется, сомов. Нам просто стало интересно узнать себестоимость такого продукта. После наших подсчетов выходило около 50 сомов. Таким образом, мы и начали копать, узнавать, что еще нужно сделать, какие еще могут быть затраты, и как вообще ставить такого рода бизнес.
Так у нас появилась идея производить оригинальный отечественный попкорн. Начали с самого сложного — поиска и закупа оборудования. Позже те же ребята, кто поставлял нам оборудование стали помогать нам с технологией. Мы использовали французское зерно и российскую смесь с глазурью.
Но что-то было не так. Наш продукт не был таким вкусным и востребованным, как у конкурентов.
Мы подумали, как решить эту проблему и пригласили технолога из местной компании. Технолог начал налаживать процесс, и в итоге с этим технологом мы вывели что-то оптимальное, чтобы и вкус был хороший, и себестоимость нормальная, и хранился дольше.
Другими словами, если ты что-то запускаешь, ты должен разбираться в этом от и до.
Самым сложным на старте для меня было собрать команду. Твой конечный результат почти всегда зависит от людей, с которыми ты работаешь. Я нанимал людей: менеджеров по продажам, торговых агентов. Текучка кадров была сильная — им не выгодно было ездить только с попкорном. И мы просто отдали это под дистрибьюцию.
Привлечение инвестиций
Если для открытия (а может уже и развития) вашего дела нужны действительно большие деньги, значит пора искать инвестиции.
Для кого подходит этот способ? В первую очередь для тех, у кого есть действительно инновационная идея. Важную роль также играет команда, которая будет заниматься запуском и развитием бизнеса. Если команды у вас нет, шансы получить инвестиции падают. Этот способ для тех, кто готов работать день и ночь, использует поражения как трамплин, безумно уверен в своей идее, готов просчитывать всё до мелочей, играть на несколько ходов вперед и в итоге быть победителем, не смотря ни на что.
Очень важно учитывать условия инвестирования. Какую долю в бизнесе вы готовы отдать, чтобы получить желаемые деньги? Что вы готовы сделать, чтобы начать своё дело уже завтра? В первую очередь нужно ответить на эти вопросы самому себе, потому что это определит ваши отношения с инвестором и размеры будущей прибыли.
Ключевую роль также играет нетворкинг. Зачастую именно через других людей предприниматели выходят на нужных инвесторов.
Главный принцип такого старта — действовать последовательно. Для начала вам нужен бизнес-план. Хороший бизнес-план — это документ, где содержатся не предположения, а факты: уже есть договоренность с арендатором, персоналом, известна цена на оборудование, материалы и услуги. Эти данные получены не из интернета, а в результате ваших переговоров.
Ваша маркетинговая стратегия должна быть основана только на фактах (исследованиях, больших опросниках). Подумайте о консультации с профессионалом при написании бизнес-плана.
Хороший бизнес-план обычно содержит в себе финансовые показатели, которые важны для инвесторов.
Далее, вам нужна качественная презентация и запоминающаяся речь (питч) для инвестора. Речь может быть как длинная, с объяснениями всех деталей и выгод, так и короткая, которой вы можете поделиться с инвестором в лифте.
Презентации и шикарные питчи помогли сотням тысяч людей получить инвестиции. Знаменитый пример Facebook: благодаря отличной презентации Марк Цукерберг сумел получить первые инвестиции на 500 тысяч долларов США от Питера Тиля.
Стив Джобс был знаменит на весь мир своими навыками презентации продукта. Благодаря этому, его компания получала огромные инвестиции и прибыль от продаж.
Что отличает качественную речь? Во-первых, заранее продуманный план речи и понимание её цели. Любая презентация должна быть историей
Ваша задача заинтересовать слушателя так, чтобы в конце он испытал нужные вам эмоции — вдохновение, веру, желание инвестировать в вас побольше денег
Юмор может быть частью истории, но не основой. Ваши слова должны быть простыми и понятными аудитории.
Нужно спрогнозировать несколько сценариев развития событий. Например, через два года ваш бизнес может принести инвестору при плохом сценарии — Х сомов; при хорошем сценарии — ХХ сомов; а при наилучшем сценарии — ХХХ сомов.
Всё это не убедит инвестора окончательно, потому что это лишь предположения, но это сможет повлиять на его окончательное решение к финалу переговоров.
Следующий шаг — поиск инвесторов. Расширяйте свои контакты: знакомьтесь, посещайте бизнес-ивенты, рассказывайте про себя. Участвуйте в специализированных мероприятиях — инвестиционные форумы, конференции, собрания стартаперов. На таких мероприятиях вы можете не только отработать свои навыки питчера, но и найти инвесторов. Умейте заявлять о себе.
Переговоры с инвесторами (особенно неофициального характера) могут оказаться трудными. Никто не будет давать деньги без гарантии большой прибыли от своих вложений. Всегда ведите записи ваших переговоров, и закрепляйте договоренности сообщениями по почте. Так вы будете всегда помнить, о чем говорили, а о чём не было речи.
Последний совет: обязательно оформляйте отношения с инвесторами юридически. Речь идет о довольно крупных суммах, поэтому комфорт и уверенность участников сделки играет ключевую роль.
Тилек Токтогазиев, агрохолдинг «Жашыл чарба» (теплицы по инновационным технологиям)
Два года мы, как студенческая организация ENACTUS, развивали социальный проект с теплицами и парниками. Фокус был на реализации социального проекта. В какой-то момент ко мне поступило два запроса — два разных человека интересовались масштабированием этой модели, но уже не как социальный проект, а как бизнес.
Инвестиция оформлялась, как займ, и мы распределяли между собой долю. Займ на имя компании от учредителя.
Мы вложили достаточно много денег в 2014 году из-за отсутствия опыта в этом деле. Изначально планировали меньше, но получилось больше, чем мы планировали. Это, наверное, плохо, потому что легкий доступ к деньгам сделал нас хуже.
Теперь я понимаю — когда денег много, тебе не обязательно думать об эффективности
А когда наступает кризис — это помогает осознать, что надо более эффективно тратить деньги, инвестировать их. Этот опыт научил меня многому. Я сейчас понимаю, что деньги стартаперам на начальном этапе — это больше зло, чем благо. Стартапер должен пройти определенный этап становления. Он должен построить более уверенную рабочую модель бизнеса и только после этого привлекать инвестиции и расширять.
Благодаря этому опыту я знаю, как в будущем нужно работать. В плане управления бизнесом, есть большая разница между мной три года назад и сейчас.
В работе с инвестором надо, самое главное, быть честным и не обещать того, что не сможешь сделать. Результат не сильно может зависеть от человека. Нужно просто оставаться человеком, не обманывать, прилагать все усилия, чтобы работа с партнером была выгодна, как тебе, так и партнеру.
Пока я строил этот бизнес, увидел, что есть очень много подводных камней, которых я раньше никогда не замечал и не мог о них даже подумать. Первый этап: получение знаний в агрономии. Эти ошибки не позволяли нам получить хороший урожай, что сказалось на доходности предприятия. Второй этап: рыночные изменения — девальвация тенге, рубля и сома сказалась на покупательской способности всего региона, и мы вынуждены были снижать цены, чтобы хоть что-то продавать. Были ещё риски технического характера.
И обидно, когда человек, который не участвовал в производственном цикле приходит к тебе, берет по 80 сомов и перепродает по 220 сомов, это несправедливо. И решили открыть собственную сеть магазинов по продаже овощей и фруктов, в которых мы будем снабжать покупателей самыми экологически чистыми овощами и фруктами.
Кредит в банке
Если по каким-то причинам вам не хватает или вовсе не дали денег, вы можете обратиться в банк и получить желаемую сумму на открытие и развитие своего бизнеса.
Для кого подходит этот способ? Практически для любого человека. Система довольно проста: вам нужен либо поручитель (человек, который гарантирует банку, что вы вернёте кредит, а в случае провала сам будет выплачивать ваш долг), либо ценное имущество, которое будет залогом в банке, пока вы не вернете кредит. Кроме этого, вы должны показать банку свою способность расплатиться.
Главный принцип такого старта — не тратить деньги впустую. Вы берете на себя обязательства перед крупным учреждением. Возвращать долг будете с переплатой в процентах. У вас нет возможности просрочить платёж, вам начислят пеню, и это сразу отразится на вашей кредитной истории. Именно поэтому важно решить сразу, на что не нужно тратиться (потому что можно договориться, читаем выше про нетворкинг), на чем можно сэкономить, а от чего и вовсе отказаться.
Очень важно учитывать, что кредит чаще является второстепенным способом.
Очевидный плюс: банк, в отличии от инвестора, не претендует на долю в вашем бизнесе.
Банк объясняет все условия кредита и чётко оговаривает процентные ставки перед выдачей кредита. Это даёт вам возможность оценить, сможете ли вы выплачивать оговоренную сумму в указанный промежуток времени (например, каждый месяц).
Замирбек Аркашев, частный предприниматель, Таласская область
Чем я занимаюсь? Установкой пластиковых окон и дверей. Открывал бизнес очень давно. В первый раз все пошло не так — я обанкротился, и с материалом накладка вышла. А потом взял кредит в FINCA банке. Перед выдачей кредита я участвовал в их тренингах для тех, кто берет кредит [Проект «Финансовая грамотность» — примечание редакции Kloop.kg], где объясняли, как надо правильно пользоваться кредитом и заниматься бизнесом, вести подсчёты, считать прибыль и убытки. Одним словом, здорово они мне помогли. Сейчас я уже выплатил кредит, и больше не брал, так как свои деньги появились.
Я брал кредит три раза, если точнее. Первый раз взял и даже не помню, куда потратил деньги. Но сумма была маленькая, и я смог ее погасить. Я в айыле живу — продал скот, машину, так и закрыл кредит. Потом взял на сумму побольше, и бизнес пошел у меня.
У меня частное предприятие «Нурпласт». Сейчас я уже занимаюсь общими строительными работами. Принимаем заказы ремонтно-отделочных работ, заменяем окна, двери, устанавливаем тёплые полы. Занимаюсь [ремонтными работами] по всей области и даже за пределами. Иной раз бывают заказы из Чуйской области и даже из Казахстана.
Вариант с использованием всех четырех источников для старта бизнеса возможен, если вы считаете это целесообразным.
Контрибьютор: Калия Кубатбекова
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