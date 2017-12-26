ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты России

Центризбирком России разрешил журналистке и телеведущей Ксении Собчак принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2018 году. Собчак выдвинули от партии «Гражданская инициатива».

Члены ЦИК единогласно поддержали решение о допуске Собчак к выборам. Трансляция процесса велась на YouTube-канале журналистки. Однако ее на оглашении решения комиссии не было.

«Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Собчак открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе “Сбербанк”», — говорится в решении комиссии.

Теперь Собчак сможет начать свою предвыборную кампанию. 26 декабря в Москве откроется штаб кандидатки.

Дорогие москвичи! Сегодня в 16:30 Ксения Собчак откроет штаб в столице. Он будет находиться на улице Петровка, 23/10, строение 5. Ждем всех! pic.twitter.com/R63OnLNuZG — Собчак против всех (@kandidatprotiv) December 26, 2017

Ее кандидатуру выдвинули от партии «Гражданская инициатива» — Собчак поддержали 96 из 106 делегатов съезда партии. Тогда же она представила свою предвыборную программу «123 трудных шага».

Чтобы ее имя попало в избирательный бюллетень, Собчак необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Причем, из одного региона может быть только 2,5 тысячи подписей. Без открытия счета сбор подписей невозможен по закону.

Ранее ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Они объяснили свое решение тем, что у него имеется непогашенная судимость.

Собчак назвала это решение «чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей» и предложила Навальному стать своим доверенным лицом.

Сам Навальный призвал бойкотировать президентские выборы 2018 года. Он заявил, что в выборах без него самого участвуют только те, «кого лично выбрал Путин».

Действующий президент России Владимир Путин также заявил, что примет участие в выборах, однако пойдет на них в качестве самовыдвиженца.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.

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