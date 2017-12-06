Россия: Владимир Путин вновь баллотируется в президенты

Президент России Владимир Путин сказал, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Это будут его четвертые выборы на пост главы государства.

Действующий президент России заявил о своем участии в выборах президента на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента», — сказал Путин.

За два часа до этого заявления Путину задали вопрос об участии в выборах на вручении премии «Доброволец России». Президент ответил, что будет баллотироваться «только при одном условии — если люди доверяют и поддерживают».

Оппозиционер Алексей Навальный, которого не допустили до выборов, назвал выступления Путина «комедией».

«По всей стране губернаторы получили задание обеспечивать результат за Путина. Кремль создаёт «Путин тимы», кипит работа во всяких программных группах по “образу будущего”. А он тут ломает комедию перед всей страной: А вот вы меня поддержите, если вдруг я на выборы пойду?» — написал Навальный.

Журналистка и кандидат на пост президента Ксения Собчак заявила, что не видит здесь никого события, потому что все знали о выдвижении Путина.

«Я хочу, чтобы у нас был выбор и чтобы люди могли сами решать, кто лучше: Собчак, Навальный, Путин или Явлинский. А сейчас все решает Путин. И я не верю в такую систему», — написала она.

Собчак в Нижнем Новгороде про выдвижение Путина: «Я хочу, чтобы у нас был выбор и чтобы люди могли сами решать, кто лучше: Собчак, Навальный, Путин или Явлинский. А сейчас все решает Путин. И я не верю в такую систему».https://t.co/LfXZLoYgFJ pic.twitter.com/xtp6p0ftje — Рустем Адагамов (@adagamov) December 6, 2017



Впервые Владимир Путин занял пост президента России 7 мая 2000 года, а после баллотировался и побеждал на выборах еще два раза — в 2004 и 2012 годах.

Если Путин победит и на этих выборах, то срок его правления закончится в 2024 году, когда ему будет 71 год.

Об участии в выборах в 2018 году уже заявили журналистка Ксения Собчак, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и другие.