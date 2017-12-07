Олимпиада-2018: Россия не станет бойкотировать Игры

Российский президент Владимир Путин прокомментировал решение МОК об отстранении национальной сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане. По его словам, государство не планирует бойкотировать соревнования и препятствовать спортсменам принимать участие в Играх.

Президент России Владимир Путин сделал свое заявление по поводу отстранения сборной от участия в Олимпийских играх во время выступления перед рабочими «Горьковского автомобильного завода» (ГАЗ) в Нижнем Новгороде.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Олимпиаде, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

Российский президент считает, что нельзя лишать «чистых» спортсменов возможности выступить на Олимпийских играх.

«Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию», — добавил он.

Решение об участии в соревнованиях должны будут принять сами спортсмены.

Путин признал частичную вину государства в случившемся отстранении.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — подчеркнул Путин.

Он считает доказательства, выдвинутые в отношении сборной России, «голословными», а коллективную ответственность — несправедливой.

В ответ на обвинения о наличии в стране системы поддержки допинга на государственном уровне, Путин сказал, что никогда не ставил перед спортивными федерациями задачу выиграть Олимпиаду в Сочи.

Отстранение сборной от Олимпиады-2018



Международный олимпийский комитет вынес решение о недопуске сборной России к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане на заседании исполкома 5 декабря.

МОК обвиняет Россию в наличии системы по сокрытию употребления допинга спортсменами-олимпийцами. Именно с ее помощью, по мнению независимой комиссии, России удалось победить в медальном зачете Игр в Сочи в 2014 году.

Россия не будет представлена на Олимпийских играх — не будет ее государственных символов: флага и гимна.

Пожизненно от Игр отстранены все российские спортивные чиновники, в частности экс-министр спорта России Виталий Мутко. Глава национального Олимпийского комитета Александр Жуков был исключен из состава МОК.

Российские спортсмены, которых не уличили в употреблении допинга, смогут принять участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Окончательное решение по поводу участия сборной в Играх в Пхёнчхане будет принято 12 декабря на заседании национального Олимпийского комитета России.

В случае бойкота, МОК может дисквалифицировать российскую сборную на 8 лет.