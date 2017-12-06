МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Это первое в истории Олимпиады отстранение целой страны от участия в Играх.

От участия отстранена вся сборная России, однако исполнительный комитет МОК разрешил российским спортсменам, не замешанным в употреблении допинга, играть на Олимпийских играх под нейтральным флагом, сообщает Би-би-си.

МОК опирался на выводы комиссии Сэмуэля Шмида, который занимался расследованием системного употребления допинга в российском спорте.

Согласно пресс-релизу МОК, доклад Шмида подтверждает «систематическое манипулирование системой борьбы с допингом» в России.

Решением исполкома МОК также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России, а бывший министр спорта, нынешний вице-премьер-министр России, Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных отстранены от участия в будущих Олимпиадах.

Это первое в истории Олимпиады отстранение целой страны от участия в Играх. Россия не будет представлена на Олимпийских играх — не будет ни флага, ни гимна, ни спортсменов, представляющих страну.

При этом, МОК сообщил, что готов «защитить права отдельных российских чистых спортсменов».

«Как спортсмен, я чувствую глубокое сожалению за всех чистых спортсменов из всех Национальных олимпийских комитетов, которые пострадали от этих манипуляций», — заявил президент МОК Томас Бах.

Согласно решению комитета, Россия должна будет вложить 15 млн долларов в развитие независимой системы допинг-контроля.

Есть два варианта развития событий: «чистые» российские спортсмены могут принять участие в Играх под нейтральным флагом, либо Россия вовсе бойкотирует Олимпиаду В Корее.

По информации «Чемпионата», об этом станет известно уже завтра. На Форуме добровольцев президент Путин огласит решение относительно участия российских спортсменов в Олимпиаде.

По мнению Томаса Баха, бойкотом Россия ничего не добьется. Глава МОК уверен, что единственная возможность для страны «навести мосты с будущим чистого спорта» — позволить спортсменам, не употреблявшим допинг, выступить на Олимпиаде.

Отстранение сборной России последовало в результате повторной проверки допинг-проб спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде.

За месяц до заседания исполкома МОК, комиссия под руководством Дениса Освальда перепроверила пробы всех участников Игр-2014. В результате Россия лишилась первенства в медальном зачете, а ряд спортсменов пожизненно лишились права принимать участие в соревнованиях.

Поводом для перепроверки допинг-проб российских спортсменов послужил доклад Ричарда Макларена. Независимая комиссия под руководством канадского юриста начала работу после того, как бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщил МОК о наличии в России государственной программы поддержки допинга.

Результаты своего расследования Макларен впервые представил миру за два месяца до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Однако тогда МОК счет доказательства, представленные в докладе, неубедительными и права выступать на Играх лишились только российские легкоатлеты.

В декабре прошлого года Макларен представил вторую часть своего расследования. В ней он подробно описал как во время сочинской Олимпиады при помощи ФСБ подменялись пробы российских спортсменов.

Макларен особо подчеркивал причастность и поддержку допинговой программы министерством спорта России.