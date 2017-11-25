Россия потеряла первенство в медальном зачёте сочинской Олимпиады

Ещё четырех российских спортсменов пожизненно отстранили от соревнований, а двукратного олимпийского чемпиона Сочи бобслеиста Александра Зубкова лишили медалей. Теперь первое место в медальном зачёте Игр занимает сборная Норвегии.

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил ещё четырех российских спортсменов: бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Все они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, а Зубков, двукратный олимпийский чемпион, лишился своих наград.

Теперь в активе сборной России не 12 золотых медалей, а 10. Хозяйка Игр уступила первое место медального зачета сборной Норвегии, второй стала Канада.

Медали также лишилась Ольга Фаткулкина. В Сочи она завоевала серебро Олимпиады в соревнованиях конькобежцев.

После дисквалификации Зубкова, на третье место поднялись российские бобслеисты Александр Касьянов и Максим Белугин.

По итогам всех отстранений, Россия опустилась в медальном зачёте на третье место.

Дисквалифицированные спортсмены своей вины не признают и намерены обжаловать решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Перепроверкой допинг-проб российских спортсменов занимается дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда. Ранее МОК уже признал виновными и пожизненно отстранил российских скелетонистов и лыжников.

Поводом для повторной проверки допинг-проб российских спортсменов послужил доклад Ричарда Макларена. Канадский юрист утверждает, что в России уже много лет существует и поддерживается государством систематическое употребление допинга.

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