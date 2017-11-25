Asia’s Got Talent: Танцевальная группа «Адем» может попасть в финал через онлайн-голосование

Танцевальная группа «Адем» прошла полуфинал – зрители аплодировали кыргызстанцам стоя. Для того, чтобы оказаться в финале азиатского шоу талантов, танцорам нужно набрать достаточное количество голосов в онлайн голосовании.

Танец кыргызстанцев показывал кражу экспонатов в музее. Жюри высоко оценили задумку и исполнение, а зрители аплодировали стоя.

«Ребята, вы всех удивили. Это было здорово», — заявил один из членов жюри и рэпер Джей Пак.

Ранее кыргызстанцы успешно прошли первый этап шоу, где завоевали золотую кнопку. Благодаря ей они сразу оказались в полуфинале.

Танцевальная группа может пройти в финал по результату онлайн-голосования телезрителей или единым решением членов жюри.

Участники танцевальной группы записали видеообращение, где призывают кыргызстанцев проголосовать за них в интернете.

«Мы нуждаемся в вашей поддержке. В поддержке каждого из вас. На первом этапе мы достойно представили нашу страну и хотим повторить этот успех в финале», — говорят они.

Первый выпуск танцевального шоу Asia’s Got Talent вышел 2015 году. Шоу транслируют в 15 странах мира, а его участники борются за главный приз в 100 тысяч долларов.

Танцевальная группа «Адем» образовалась в 2014 году под руководством танцора Атая Омурзакова.



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