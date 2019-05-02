Танцевальная группа «Тотем Шоу» под руководством танцора Атая Омурзакова прошла в полуфинал международного шоу талантов World’s Got Talent. Вместе с Омурзаковым выступила Айдина Самыйбек кызы, которая танцует брейк-данс на инвалидной коляске в группе «Тумар».
Она — выпускница Детского реабилитационного центра «Умут» для людей с ограниченными возможностями
«World’s Got Talent — это мировое шоу талантов, которое проводится впервые за всю историю подобных шоу. Атая вместе с учениками пригласили выступить и представить Кыргызстан. Организаторы ранее видели его выступления в других странах», — сказала менеджер группы Дамира Апиева.