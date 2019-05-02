Танцевальная группа «Тотем Шоу» под руководством танцора Атая Омурзакова прошла в полуфинал международного шоу талантов World’s Got Talent. Вместе с Омурзаковым выступила Айдина Самыйбек кызы, которая танцует брейк-данс на инвалидной коляске в группе «Тумар».

Она — выпускница Детского реабилитационного центра «Умут» для людей с ограниченными возможностями