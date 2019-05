Атай Омурзаков и его новые ученики, группа Тотем Шоу, совместно с Адиной Самыйбек кызы из детского центра «Умут-Надежда», приняли участие в первом международном конкурсе “World’s Got Talent”, где достойно представили Кыргызскую Республику и прошли в полуфинал проекта.Делимся с вами видео с 1/4 конкурса. Это история про старичков-бодрячков, которые под действием эликсира сумасшедшего учёного и волшебного лазера, становятся молодыми и удивляют своей гибкостью и талантами! ___________________________Atai Omurzakov and Totem Show participated in the first international competition “World’s Got Talent”, where they represented the Kyrgyz Republic and passed to the semifinal of the project.We share with you a video from 1/4 of the competition. This is a story about old men who, under the action of the elixir of a crazy scientist and a magic laser, become young and amaze with their flexibility and talents!