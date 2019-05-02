В Иссык-Кульской области уволили инспектора УОБДД за то, что он проехал на патрульной машине на красный сигнал светофора.

Это произошло после того, как в соцсетях и Youtube распространили видео, где водитель догнал инспектора и попросил объяснить, почему тот проехал на красный свет. Инспектор признал вину и попросил прощения.

Позже ГУОБДД сообщил, что после проверки сотрудника уволили из-за несоблюдения правил дорожного движения, дисциплинарного устава и профессиональной этики сотрудники милиции.

«ГУОБДД напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения – залог безопасности!», — говорится в сообщении ведомства.