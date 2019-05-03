Заседание Верховного суда. Видео: «Азаттык»

Адвокаты Текебаева попросили Верховный суд отправить дело политика на пересмотр в Первомайский суд.

«Это несуществующее, мифическое преступление. В деле имеются основания для пересмотра по новым обстоятельствам и отмены предыдущих обвинительных приговоров», — сказал адвокат Текебаева.

Прокуроры настаивали на том, что вина Текебаева доказана и просили не отправлять дело политика на пересмотр. Судьи встали на сторону обвинения и отказали в пересмотре дела. Однако судьи отменили конфискацию имущества Текебаева.

Лидер фракции «Ата Мекен» и самый близкий соратник Текебаева Алмамбет Шыкмаматов заявил, что решение суда — это решение одной политической группы, но не пояснил какой.

«Суд вынес решение не по закону и не по Конституции, а по политической конъюнктуре. Это еще раз доказывает то, что не соблюдаются права человека, и не происходит судебная реформа. Дела Текебаева, Чотонова и Жапарова — это политические дела. Это еще раз доказывает, что решение суда принималось по указу сверху и по политическим интересам», — сказал Шыкмаматов журналистам.

Дело против Омурбека Текебаева возбудили после того, как он, будучи лидером оппозиционной парламентской партии «Ата Мекен», выступил против конституционной реформы, инициированной тогдашним президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Политика обвинили в коррупции и получении взятки в миллион долларов от российского предпринимателя взамен на доступ к управлению мобильным оператором «Мегаком». Посредником при этом якобы был политик Дуйшенкул Чотонов.

Обоих признали виновными и осудили на 8 лет, однако из-за амнистии срок сократили до 4,5 лет. Также у политиков конфисковали имущество. Оба политика вину не признали и назвали дело «политически мотивированным».

Соавтор: Айсымбат Токоева