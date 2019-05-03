Глава айыл окмоту Замирбек Тургунбаев рассказал «Клоопу», что строительство подземного перехода началось в апреле 2018 года и работы должны были завершить до конца года. Однако работу не удалось завершить в установленные сроки — над переходом не положили асфальт.

Тем не менее, в январе власти разрешили проезд по дороге над переходом. По словам Тургунбаева, это решение приняли из-за жалоб водителей.

«Также, по словам специалистов, до асфальтирования нужно было утрамбовать дорогу, поэтому разрешили проезд машин», — сказал он.

Теперь над подземным переходом осел грунт и через него просачивается дождевая вода, которая портит свежий ремонт.