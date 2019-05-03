Строительство подземного перехода должны были закончить в конце 2018 года, но стройкомпания вовремя не заасфальтировала дорогу над ним. Теперь дорожное полотно осело и новый подземный переход затапливает дождевая вода.
Глава айыл окмоту Замирбек Тургунбаев рассказал «Клоопу», что строительство подземного перехода началось в апреле 2018 года и работы должны были завершить до конца года. Однако работу не удалось завершить в установленные сроки — над переходом не положили асфальт.
Тем не менее, в январе власти разрешили проезд по дороге над переходом. По словам Тургунбаева, это решение приняли из-за жалоб водителей.
«Также, по словам специалистов, до асфальтирования нужно было утрамбовать дорогу, поэтому разрешили проезд машин», — сказал он.
Теперь над подземным переходом осел грунт и через него просачивается дождевая вода, которая портит свежий ремонт.
«С потолка подземки, по лестницам дождевая вода попадает внутрь, потому что дорога и боковая часть постройки не заасфальтирована — лишь закрыли бетоном, засыпали щебнем и подровняли» — объяснил автор видео «Клоопу».
Специалист технадзора по этому тендеру Ильяс Алтынбеков сказал, что они неоднократно требовали от стройкомпании уложить асфальт на дорогу. По его словам, компания могла заасфальтировать участок в конце прошлого года и в начале этого.
«Мы несколько раз требовали уложить асфальт и до сих пор требуем, но они объясняют [невыполнение работ] тем, что у них якобы финансовые трудности», — заявил Алтынбеков.
Глава компании-застройщика «Сутранспромжилстрой» Талас Пратов отказался от комментариев.
Согласно информации на портале госзакупок, все деньги компании были перечислены еще в сентябре 2018 года, когда по условиям тендера должны были завершить строительство.
Несмотря на просевшую дорогу, Алтынбеков уверен, что крыша подземного перехода не обвалится и переход через него безопасен для людей.
«Его конструкция рассчитана на вес около 120 тонн. Переход можно использовать даже как бомбоубежище», — сказал он.
Подземный переход находится рядом с рынком Кара-Суу. Рынок занимает 19 гектаров — это площадь примерно 26 футбольных полей. На нем в основном закупаются жители Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областей, а также приграничных районов Узбекистана.
Из-за большого притока покупателей рынка, автомобильное движение в этом районе хаотичное и иногда случаются аварии. Подземный переход должен был сделать посещение рынка более безопасным для посетителей. По словам главы айыл окмоту, «Сутранспромжилстрой» обещала закончить строительство и все отремонтировать к середине июня.
Переход все еще не открыт для пользования.
Не единственные претензии к компании
Это не первые претензии к строительству подземного перехода в Кара-Суу. В январе этого года экотехинспекция заметила, что недавно отремонтированный переход приходит в упадок.
«Этой зимой отделка подземки пришла в негодность, были замечены микротрещины. После проверки мы дали предписание», — сказал сотрудник экотехинспеции Кара-Сууйского района Рысбек Юсупов.
Ведомство поручило компании-застройщику «Сутранспромжилстрой» сделать новый ремонт, но этого так и не было сделано. В итоге экотехинспекция оштрафовала компанию на 23 тысячи сомов, а госслужба по борьбе с экономическими преступлениями начала расследовать качество строительства.
Как сообщил следователь ведомства Роман Курманкулов, проверка еще не закончена и когда будут результаты неизвестно.
«Счетная палата недавно проверила [строительство], но мы от них акт еще не получили. Как только получим акт, будем дальше проверять», — сказал он.