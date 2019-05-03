Азиз Батукаев. Фото: RFL / RL

Издания 24.kg и «Кактус» сообщили о задержании врачей, которые диагностировали рак криминальному авторитету Азизу Батукаеву. Оба издания сослались на собственные источники в милиции.

Благодаря такому диагнозу суд выпустил Батукаева на свободу и тот покинул страну в 2013 году.

В пресс-службе МВД не подтвердили, но и не опровергли эту информацию «Клоопу».

«Сейчас ведется следствие. И в его рамках мы не можем разглашать информацию. Но можем подтвердить, что Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело в отношении Батукаева», — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее председатель Верховного суда Гульбара Калиева и генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов заявили, что дело криминального авторитета Азиза Батукаева пересмотрят.

По словам Калиевой, идет расследование причин его освобождения из колонии. По ее мнению, часть ответственности за освобождение лежит на врачах, потому что они подписали заключение о состоянии его здоровья, по которому он и был освобожден.

Освобождение Батукаева

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году, и он сразу же покинул Кыргызстан. Его освобождение Нарынским горсудом стало одним из главных скандалов года. На фоне этого своей должности лишился омбудсмен Турсунбек Акун.

Кроме этого добровольно подал в отставку и глава Госслужбы по исполнению наказаний Зарылбек Рысалиев, а также вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Батукаев оказался первым в истории Кыргызстана заключенным, который смог выйти из тюрьмы по болезни.

Батукаева приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве в 2005 году депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, когда те приехали с визитом в колонию в селе Молдовановка.