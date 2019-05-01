Председатель Верховного суда Гульбара Калиева заявила в эфире программы «Эки Бир», что дело криминального авторитета Азиза Батукаева пересмотрят.

«По отношению к Батукаеву сейчас действительно идет расследование, на каком основании [он был освобожден] и как. Это тоже политическая воля. Врачи какое заключение дали, на основании чего? Нельзя обвинять только судей», — сказала она.

По ее словам, часть ответственности за освобождение Батукаева из колонии есть и на врачах, потому что они подписали заключение о состоянии его здоровья, по которому он и был освобожден.

«Его освободили по состоянию здоровья, поэтому есть и ответственность врачей. Они же дают заключение. Судьи не являются врачами. Мы не можем знать, что это за болезнь. Если же доктора поставили диагноз, что отбывать наказание нельзя, то судьи обязаны освободить», — добавила председатель Верховного суда.

Также о возобновлении дела Батукаева 17 апреля заявил и генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов.

Освобождение Батукаева

Криминального авторитета Азиза Батукаева освободили в 2013 году, и он сразу же покинул Кыргызстан. Его освобождение Нарынским горсудом стало одним из главных скандалов года. На фоне этого освобождения своей должности тогда лишился омбудсмен Турсунбек Акун.

Кроме этого добровольно подал в отставку и глава Госслужбы по исполнению наказаний Зарылбек Рысалиев, а также вице-премьер Шамиль Атаханов.

Основанием для освобождения послужил диагноз «острый лейкоз крови», поставленный специальной медкомиссией и врачом колонии строгого режима №24. После этого выяснилось, что медицинское заключение оказалось поддельным, после чего Нарынский горсуд отменил свое решение об освобождении Батукаева.

Батукаев оказался первым в истории Кыргызстана заключенным, который смог выйти из тюрьмы по болезни. В 2014 году его объявили в международный розыск и в том же году посадили в чеченскую колонию. Он вышел оттуда три года спустя.

Батукаева приговорили к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы по целому ряду статей, включая организацию массовых беспорядков и незаконное хранение оружия.

В том числе он обвинялся в убийстве в 2005 году депутата Тынычбека Акматбаева и нескольких чиновников, когда те приехали с визитом в колонию в селе Молдовановка.