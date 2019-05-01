Вице-премьер-министр Жениш Раззаков заявил 30 апреля на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Ереване, что ветеринарная система Кыргызстана «признана эквивалентной требованиям ЕАЭС».

«Это был проблемный вопрос с момента вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Из-за этого отечественные товаропроизводители не могли в полной мере реализовывать свою продукцию на территории стран союза», — заявил он.

По его словам, теперь кыргызские лаборатории оснащены современным оборудованием и кыргызские производители смогут «беспрепятственно» поставлять мясную, молочную и другие виды продукции в страны ЕАЭС.

«Это самое главное решение, которое позволяет кыргызским производителям спокойно работать и экспортировать свою продукцию в соседние страны», — сказал он.

Евразийская экономическая комиссия приняла такое решение еще 29 марта 2019 года, однако оно вступило в силу только через месяц.

Вопрос о том, что ветеринарная система Кыргызстана не соответствует требованиям ЕАЭС не решался с 2015 года. Евразийская экономическая комиссия трижды проводила заседания, где обсуждались недоработки со стороны Кыргызстана над системой и давала свои рекомендации по их устранению.

Основная проблема заключалась в том, что у Кыргызстана не было лабораторий, которые могли выдавать сертификаты о соответствии мясомолочной продукции требованиям ЕАЭС. Получить сертификат соответствия можно было в Казахстане, России или других странах, а это очень затратно для предпринимателей.