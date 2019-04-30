Прокуратура Бишкека начала проверку бишкекской гимназии №4 после публикации видео в соцсетях и СМИ о том, как ученики моют окна без страховки.

«Согласно Кодексу о детях, запрещается принимать или привлекать ребенка для выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования […] Администрацией школы грубо нарушены права учащихся», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В прокуратуре считают, что администрация школы не проводит необходимую работу по обеспечению безопасности школьников.

«Вследствие чего, ученики указанной школы мыли окна верхних этажей здания, стоя на узких подоконниках, тем самым подвергая риску свои жизни и здоровье», — говорится в сообщении.

После проверки прокуратура потребовала от Управления образования мэрии Бишкека устранить нарушения.

Генпрокуратура рекомендует школам Бишкека провести «масштабную работу», чтобы «предупредить и искоренить» нарушения, которые угрожают жизни и здоровью детей.

Видео, на котором два школьника мыли окна на втором этаже школы без страховки, выложили в соцсети 19 апреля.

Директор гимназии №4 Илита Пак подтвердила, что видео с учениками действительно сняли в ее школе — дети учатся в седьмом классе. По словам директора, классной руководительнице, завучу, а также организатору уборки объявили дисциплинарные взыскания.