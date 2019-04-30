Садыр Жапаров. Фото: издание «АКИпресс»

Судьи Верховного суда 30 апреля пересмотрели дело экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Верховный суд вновь признал его виновным в захвате заложника и сократил ему срок с 11,5 на 10 лет.

Сократить срок для Жапарова попросило гособвинение. Это вызвало возмущение среди присутствующих на заседании суда.

«Вы не доказали его вину, а теперь требуете сохранить срок!» — заявили родственники Жапарова на суде.

Видео заседания суда по делу Жапарова

Верховный суд пересмотрел дело Жапарова из-за вступления в силу нового Уголовного кодекса с 1 января 2019 года.

Политика Садыра Жапарова арестовали в марте 2017 года. Тогда Госкомитет нацбезопасности обвинил Жапарова в финансировании митинга на Иссык-Куле за национализацию Кумтора в 2013 году.

Спецслужбы инкриминировали ему несколько преступлений — «Угроза убийством», «Захват заложника» , «Хулиганство», «Применение насилия к представителю власти».

По версии ГКНБ, в 2013 году Жапаров дал команду митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

В итоге Жапарова осудили по статье «Захват заложника», обвинив его в том, что он взял в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Во время судебных разбирательств Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности. Несмотря на это оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы. Каптагаев обжаловал решения суда, но это не помогло.