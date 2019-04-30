Что случилось?

В соцсетях, мессенджерах и на некоторых сайтах распространяется информация, что премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление о применении помпового оружия на митингах.

UPD. Новость вышла не сегодня, а 8 апреля, это, наверное, значит что будет менее больно получать резиновой пулей. И… Publicerat av Altyn Kapalova Måndag 29 april 2019

В других сообщениях говорится, что в митингующих можно будет стрелять резиновыми пулями. Правительство уже опровергло информацию о применении оружия к демонстрантам.

«Необходимо подчеркнуть, что во всех отраслевых законах силовых структур не предусматривается применение специальных средств в отношении участников мирных митингов и собраний», — говорится в сообщении правительства.

Однако сообщения о применении оружия к митингующим появлялись и ранее. В начале апреля издания 24.kg и Vesti.kg и NextTV написали о том, что теперь власти смогут разгонять митинги с помощью слезоточивого газа и резиновых пуль.

Так будут ли применять оружие против митингующих?

Абылгазиев действительно подписал 29 марта постановление о перечне специальных средств, которые могут применяться вооруженными силами и другими воинскими формированиями.

Туда входят резиновые палки, помповые ружья, пули, электрошокеры, светозвуковые гранаты и так далее. Но в документе не говорится, что эти спецсредства будут применяться против людей на митингах. Этот список существовал и раньше, однако правительство его только обновило.

Правительство утвердило этот перечень, потому что в закон «Об уставе внутренней службы Вооруженных сил Кыргызстана» летом 2018 года внесли существенные изменения в отношении применения специальных средств.

Они касались как раз того, в каких случаях можно применять спецоружие. Это можно делать если произошло нападение на государственные и военные объекты, для задержания преступников, для освобождения заложников, при побеге подозреваемых или осужденных из мест лишения свободы.

Единственный пункт закона, который указывает на то, что спецоружие может применяться на митингах звучит так: «пресечение массовых беспорядков, групповых действий правонарушителей, посягающих на жизнь и здоровье граждан или безопасность государства при возникновении кризисной ситуации».

Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев сказал в интервью «Клоопу», что милиционеры не могут применять спецоружие на мирных митингах.

«Если говорить о мирных митингах, то в таких случаях применение спецсредств не допускается, но если все это перерастет в массовые беспорядки, то вооруженные силы смогут применять эти средства в отношении нарушителей», — сказал он.

Часто ли в Кыргызстане разгоняют митингующих, используя специальные средства?

Нет. Оружие и спецсредства применялись для разгона митингующих в Кыргызстане лишь несколько раз. Самый известный пример — революция 2010 года.

После революции 2010 года право на мирные собрания прописали в Конституции и сейчас митинги не разгоняют. Организаторы акций и демонстраций должны лишь уведомить городские власти о месте проведения митинга.

Однако иногда районные администрации обращаются в суд, который запрещает проводить акции в центре города и переносит их в другое место, обычно в сквер имени Горького.

Если же митингующие все равно проводят акцию, нарушая запрет суда, то их обычно штрафуют.

Также милиция задерживает демонстрантов, если они нарушают общественный порядок. В зависимости от тяжести нарушения, суд может оштрафовать митингующих или арестовать на несколько суток.