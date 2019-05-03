Правозащитная организация «Лига защиты детей» сообщила 3 мая, что восьмилетнего ребенка, которого ранее привязали к машине и протащили несколько метров по земле, выписали из больницы. Мама мальчика планирует забрать сына в Москву, где она работает.

«Так как мама с ребёнком не могут вернуться в семью, пока идёт следствие, то им нужно снять жилье на время. Мы ищем им квартиру на короткий период», — написала организация в своем фейсбуке.

Милиция подозревает дядю мальчика в том, что он привязал ребенка к машине и протащил несколько метров «в воспитательных целях». Мужчина по решению суда находится под домашним арестом, однако прокуратура обжаловала меру пресечения в отношении подозреваемого.

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