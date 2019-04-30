На осмотре в больнице. Фото: издание «Кактус»

Милиция Бишкека задержала мужчину, подозреваемого в том, что он привязал своего восьмилетнего племянника к машине и протащил его несколько метров по дороге.

Пресс-служба милиции Бишкека сообщила, что инцидент произошел 27 апреля в жилмассиве «Алтын Казык» на окраине Бишкека.

Прибывшие на место милиционеры выяснили, что мужчина привязал восьмилетнего племянника к машине и протащил несколько метров.

По информации издания «Кактус», мужчина заподозрил мальчика в воровстве денег из дома бабушки. После этого он прицепил своего племянника к автомобилю и протащил его несколько метров по дороге в «воспитательных целях».

Милиционеры задержали мужчину и водворили в изолятор временного содержания Бишкека. Инцидент зарегистрирован в Едином реестре проступков и преступлений по статье «Хулиганство». Мужчине грозит срок от 2 до 3 лет или штраф от 180 тысяч до 220 тысяч сомов.

Сейчас мальчик находится в отделении нейрохирургии Детской клинической больницы №3. По данным милиции, мать ребенка уехала на заработки в России.