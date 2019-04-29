Баннер с надписью «Единственным источником госвласти является народ» на мосту в Алматы. 29 апреля 2019 года.

Административный суд Алматы 29 апреля арестовал алматинца Романа Захарова на пять суток. По официальной версии властей, Захарова признали виновным по статье «мелкое хулиганство».

«Установлено, что Захаров, находясь у проезжей части проспектов Аль-Фараби и Достык, выбросил бытовой мусор в виде пластиковых хомутов, скотча и белого материала. Правонарушение загрязнило место общего пользования. Тем самым выразил неуважение к окружающим», — цитирует решение суда издание Tengrinews.

Полиция Алматы сообщила, что при задержании Захаров якобы «вел себя вызывающе и отказался устранять свое правонарушение», за что его и доставили в отделение.

Однако друзья Захарова заявили, что его задержали за баннер, на котором была фраза «единственным источником государственной власти в Казахстане является народ» — это цитата из конституции Казахстана.

Адвокат Захарова Ерлан Ерболатулы заявил после заседания суда, что никаких доказательств того, что его подзащитный намусорил, полиция не предоставила.

Сам Захаров заявил, что своими действиями хотел выразить поддержку ранее арестованным на 15 суток активистам Асие Тулесовой и Бейбарысу Толымбекову.

«Я поддерживаю Асию и Бейбарыса. Я солидарен с ними. Я думаю, что я ни в чем не виновен. Просто я не понимаю некоторые вещи, которые у нас происходят», — цитирует Захарова «Азаттык».

21 апреля городской суд Алматы арестовал Тулесову и Толымбекова за баннер с надписью «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор», который он развесили во время городского марафона.