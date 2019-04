View this post on Instagram

Пока ночью прослушивала и верстала манифест Аси, который @timurnusimbekov записал на диктофон во время вчерашнего судилища, по коже бегали мурашки. Успела и поплакать, и где-то — даже посмеяться. ⠀ Но особенно отчетливым было ощущение гордости, что есть вот здесь, среди нас, в нашем городе, совсем рядом — герои. Крутые, смелые, настоящие. ⠀ ⠀ Ася, спасибо❤️⠀ ⠀ Мы сегодня опубликовали на www.adamdar.ca сокращенную версию речи Аси и ее ответы на вопросы судьи и прокурора. Почитайте: там очень, очень важные слова.⠀ ⠀ #ОтПравдыНеУбежишь #FreeAsyaFreeBeibarys #AdilSailayUshin #уменяестьвыбор #QyzPwr