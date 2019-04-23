Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков с баннером в Алматы 20 апреля. Фото: фейсбук Асем Жапишевой

В минувшее воскресенье, 20 апреля, в Алматы состоялся «Алматинский марафон». Обычно в день марафона в городе перекрываются основные улицы, чтобы предоставить участникам безопасный маршрут для бега. В этом году в нем приняли участие около 17 тысяч человек.

Однако прошедший марафон в Алматы привлек внимание не только большим количеством участников, но и задержаниями, которые случились после него.

Алматинская полиция задержала гражданских активистов Асию Тулесову и Бейбарыса Толымбекова за баннер с призывом к проведению честных президентских выборов, которые пройдут в стране 9 июня.

Тулесова и Толымбеков развернули баннер со словами «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменяестьвыбор» недалеко от дороги, где бежали участники марафона.

«Асия и Бейбарыс вышли с баннером в 8:20, а спустя 20 минут их задержала полиция», — рассказала «Клоопу» Асем Жапишева, глава отдела спецкорреспондентов казахского издания The Steppe.

15 суток за флешмоб

Суд над активистами состоялся в тот же день. Во время своего последнего слова Тулесова обратилась к суду и сказала, что ее акция — призыв к казахстанцам, которые хотят перемен в стране.

«Давайте научим наших судей судить тех, кто виновен, а не по указке. Давайте научим наши правоохранительные органы не преследовать политических активистов, а защищать народ. Просто защищать народ. Есть люди — они хотят жить, они хотят строить. Именно этому был посвящен наш флешмоб с Бейбарысом», — сказала она.

Несмотря на это, городской суд Алматы признал их виновными в «нарушении законодательства о проведении митингов» и приговорил к заключению в 15 суток. Это решение освистали те, кто пришел поддержать Тулесову и Толымбекова к зданию суда.

Обращение Аси Тулесовой перед тем как её увёл пристав.

Publicerat av Assem Zhapisheva Söndag 21 april 2019

«Если в нашей стране людям дают по 15 суток за призыв к честным выборам, это о чем-то говорит. Значит, нам надо объединяться. Надо объединяться и продолжать требовать наших с вами прав. Если мы не начнем, это будем происходить с каждым из нас по отдельности», — сказала Тулесова после суда.

Однако карательные меры казахских властей коснулись не только Тулесову и Толымбекова, но и тех, кто освещал их пикет.

Троих операторов-документалистов Айдоса Нурболатова, Айгуль Нурболатову и Суинбике Сулейменову оштрафовали на $130 каждого за «нарушение порядка организации или проведения собрания». Деньги на оплату штрафа для операторов собрали в течение часа.

«Они пришли снимать марафон, а когда увидели, что полиция задерживает Асию и Бейбарыса, то начали снимать задержание. Их задержали на целый день и отпустили, а затем их переквалифицировали из свидетелей в обвиняемых. Сулейменовой суд на 30% снизил штраф из-за ее беременности», — рассказала Жапишева.

Айдос Нурболатов заявил, что начал снимать задержание из-за «профессиональной привычки».

«Я увидел девушку с фотоаппаратом, и ещё двоих людей, державших плакат. Там уже была полиция. Они грубо себя вели. Я понял, что надо это снять», — сказал Нурболатов.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей публикуют посты в поддержку арестованных и оштрафованных активистов.

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Пока ночью прослушивала и верстала манифест Аси, который @timurnusimbekov записал на диктофон во время вчерашнего судилища, по коже бегали мурашки. Успела и поплакать, и где-то — даже посмеяться. ⠀ Но особенно отчетливым было ощущение гордости, что есть вот здесь, среди нас, в нашем городе, совсем рядом — герои. Крутые, смелые, настоящие. ⠀ ⠀ Ася, спасибо❤️⠀ ⠀ Мы сегодня опубликовали на www.adamdar.ca сокращенную версию речи Аси и ее ответы на вопросы судьи и прокурора. Почитайте: там очень, очень важные слова.⠀ ⠀ #ОтПравдыНеУбежишь #FreeAsyaFreeBeibarys #AdilSailayUshin #уменяестьвыбор #QyzPwr

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ЗА БАННЕР "ОТ ПРАВДЫ НЕ УБЕЖИШЬ. #УменяЕстьВыбор" ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО РЕБЯТ:Сейчас идет суд над дерзкой четверкой,…

Publicerat av Bota Jardemalie Söndag 21 april 2019

«Причем тут выборы?»

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что Тулесова и Толымбеков «нарушили законодательство о проведении митингов, шествий и демонстраций».

«Причем тут выборы? Проводилось спортивное мероприятие, оно было заранее запланировано, в городе были афиши, 17 тысяч спортсменов принимают участие, и в этот момент двое разворачивают плакат и мешают проведению спортивного мероприятия. Это разве не нарушение закона? Это нарушение закона», — заявил Тургумбаев.

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