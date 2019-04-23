В минувшее воскресенье, 20 апреля, в Алматы состоялся «Алматинский марафон». Обычно в день марафона в городе перекрываются основные улицы, чтобы предоставить участникам безопасный маршрут для бега. В этом году в нем приняли участие около 17 тысяч человек.

Однако прошедший марафон в Алматы привлек внимание не только большим количеством участников, но и задержаниями, которые случились после него.