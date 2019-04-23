Иллюстративное фото / «Яндекс.Еда»

Кыргызстанец Артык Орозалиев умер после 10 часовой смены курьера в сервисе доставки «Яндекс.Еда». Кыргызское посольство в России пока не получило заключение экспертизы, но предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

Пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова сообщила «Клоопу», что тело Орозалиева доставили в Кыргызстан и похоронили 21 апреля.

«Медицинское заключение нам еще не дали […] Коллега погибшего рассказал, что они стояли, разговаривали и он упал. Скорая подъехала и констатировала смерть», — сказала Байымбетова.

По ее словам, компания «Яндекс.Еда» выплатила компенсацию семье погибшего, но сумму она не уточнила.

Артык Орозалиев скончался 16 апреля после 10 часовой смены в сервисе доставки «Яндекс.Еда». Он приехал на заработки в Санкт-Петербург из села Торт-Куль Чуйской области почти полгода назад.

Российское издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Еды» написало, что Орозалиев умер от сердечной недостаточности.

Однако брат погибшего Тимур Орозалиев утверждает, что у Артыка ранее не было проблем с сердцем.

«Я советовался со знакомым кардиологом, и он мне сказал, что у абсолютно здорового человека от перенагрузки такое могло произойти», — сказал он российскому изданию «Фонтанка».

Пресс-служба «Яндекс.Еды» подтвердила, что в день смерти кыргызстанец отработал 10-часовую смену. По их словам, курьеры сами выбирают график и смена может длиться от четырех до двенадцати часов. В незагруженное время работники могут брать перерывы.

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Ситуация взята под жесткий контроль. Инфа о всех изменениях поступает оперативно, но пока я вижу только отговорки, которые только глубже копают могилу репутации компании#ЯндексСмерть#ЯндексЕдаОтветь — Доктор Далек (@Gipotez4) April 20, 2019 >

После смерти кыргызстанца пользователи твиттера потребовали установить для курьеров «нормальные условия труда и не заставлять их перерабатывать». В твиттере запустили хэштег #яндекссмерть и #яндекседаответь.