Кыргызстанец Артык Орозалиев умер после 10 часовой смены курьера в сервисе доставки «Яндекс.Еда». Кыргызское посольство в России пока не получило заключение экспертизы, но предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
Пресс-секретарь кыргызского посольства в Москве Гульбарчын Байымбетова сообщила «Клоопу», что тело Орозалиева доставили в Кыргызстан и похоронили 21 апреля.
«Медицинское заключение нам еще не дали […] Коллега погибшего рассказал, что они стояли, разговаривали и он упал. Скорая подъехала и констатировала смерть», — сказала Байымбетова.
По ее словам, компания «Яндекс.Еда» выплатила компенсацию семье погибшего, но сумму она не уточнила.
Артык Орозалиев скончался 16 апреля после 10 часовой смены в сервисе доставки «Яндекс.Еда». Он приехал на заработки в Санкт-Петербург из села Торт-Куль Чуйской области почти полгода назад.
Российское издание «Бумага» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс.Еды» написало, что Орозалиев умер от сердечной недостаточности.
Однако брат погибшего Тимур Орозалиев утверждает, что у Артыка ранее не было проблем с сердцем.
«Я советовался со знакомым кардиологом, и он мне сказал, что у абсолютно здорового человека от перенагрузки такое могло произойти», — сказал он российскому изданию «Фонтанка».
Пресс-служба «Яндекс.Еды» подтвердила, что в день смерти кыргызстанец отработал 10-часовую смену. По их словам, курьеры сами выбирают график и смена может длиться от четырех до двенадцати часов. В незагруженное время работники могут брать перерывы.
После смерти кыргызстанца пользователи твиттера потребовали установить для курьеров «нормальные условия труда и не заставлять их перерабатывать». В твиттере запустили хэштег #яндекссмерть и #яндекседаответь.