Азиз Суракматов и Сооронбай Жээнбеков. Фото: пресс-служба президента

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и мэр Бишкека Азиз Суракматов 23 апреля заложили новый парк в столице.

Жээнбеков заявил, что Бишкек всегда славился своими деревьями, чистотой и носил звание «зеленого города».

«Главным богатством столицы нашей страны должен быть чистый воздух, хорошая экология. Строительство новых парков, озеленение города являются самыми важными для экологии и жизни горожан», — заявил глава государства.

Будущий парк займет около 10 гектаров, а его открытие планируется 31 августа 2019 года.

Вырубка деревьев в Бишкеке

Жители города и экологи неоднократно выступали против вырубки деревьев и требовали от властей лучше озеленять город. Горожан беспокоит смог в Бишкеке. Особенно он заметен в зимнее время.

Власти вырубают деревья ради строительства и расширения дорог, чтобы решить проблему с пробками. Однако при этом в некоторых местах не предусматриваются места для парковок.

Мэрия также планировала вырубить часть Ботанического сада ради расширения улицы Каракульской, но отказалась от этого из-за возмущения общественности.

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