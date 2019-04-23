В описании говорится, что видео сняли в детсаду №1 в районе рынка Кудайберген.

В управлении образования Бишкека заявили, что в тот день в детском саду в одной из комнат делали ремонт и в помещении был запах краски. Поэтому детей решили уложить вместе с другой группой.

Тем не менее, детский сад действительно переполнен — туда ходят около 300 человек вместо рассчитанных 140, поэтому дети обычно спят по двое.