В середине апреля в Оше закончилась реконструкция стадиона имени Акматбека Суйумбаева. Однако трибуны для зрителей расположены почти на земле.

В ошской мэрии объяснили, что расстояние между стульями и землей сократилось из-за асфальтирования дорожки.

«После асфальтирования стулья в первом ряду стали неудобными. […] Но эти стулья будут убраны оттуда и перенесены в другие места», — заявил пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров.

В декабре прошлого года международная организация ТЮРКСОЙ объявила Ош культурной столицей тюрксого мира на 2019 год. После этого власти реконструировали главный стадион Оша, а государственные здания и многоэтажные дома перекрасили.

Автор: Мээрим Равшанбекова