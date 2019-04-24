Новые автобусы презентовали на площади Ала-Тоо. Фото: издание «АКИпресс»

Новый общественный транспорт представили президенту Сооронбаю Жээнбекову и мэру Бишкека Азизу Суракматову 24 апреля. Общая стоимость 60 газовых автобусов составила 300 млн сомов.

Городские власти планируют выпустить новые автобусы на маршруты уже 29 апреля — половина из них будет ездить по уже имеющимся маршрутам, оставшуюся часть распределят на два новых маршрута №48 и №36.

Глава Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков сообщил «Клоопу», что маршрут №48 будет курсировать по бульвару Эркиндик, а автобусы на маршруте №36 будут перевозить пассажиров от завода «Шоро» к жилмассиву «Ак-Орго».

В новых автобусах уже установлены устройства для электронного билетирования. Но по словам Койчубакова, электронное билетирование запустят в течение месяца или двух в тестовом режиме. Ранее тендер на установку электронного билетирования в общественном транспорте Бишкека выиграла швейцарская компания.

«Весь муниципальный транспорт обещают оборудовать в течение месяца. А полностью систему [электронного билетирования] компания обещает подключить к 1 октября. Но мы просим к 1 сентября, когда начнется учебный год», — сказал Койчубаков.

Он добавил, что мэрия Бишкека закупила новые автобусы для столицы впервые за 11 лет.

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