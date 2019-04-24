Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев 24 апреля выступил перед депутатами парламента с отчетом работы правительства за 2018 год. Пересказываем основные тезисы выступления премьер-министра.

Об экономике. По словам Абылгазиева, рост ВВП Кыргызстана в прошлом году составил 3,5 процента, а госдолг страны сократился. Торговый оборот повысился и составил $6,7 млрд. Также в 2018 году в Кыргызстане заработали 10 крупных и 250 средних и мелких предприятий в разных сферах. Внешний долг снизился с 51 до 48 процентов к ВВП.

О доверии населения правительству. В 2018 году правительство «без устали работало», чтобы исправить последствия прошлых проблем: сотни фур стояли на кыргызско-казахской границе, а затем произошла авария на ТЭЦ. Из-за этого уровень доверия населения снизился на 0,6 процентов, но это нормально. Под руководством президента Сооронбая Жээнбекова мы достигли хороших результатов — улучшили отношения с Казахстаном и Китаем, а также провели Игры кочевников и мероприятие к юбилею Чингиза Айтматова.

О Кумторе и международных показателях. Зависимость от Кумтора — ошибка прошлых правительств, хотя он и сыграл историческую роль в развитии экономики Кыргызстана. Мы ищем другие отрасли, которые будут работать после закрытия Кумтора. Сейчас Кыргызстан занимает 70 место в индексе по развитию бизнеса, а в списке самых социально-развитых стран — 78.

О соцразвитии. За 2018 год в Кыргызстане построили 12 школ и 29 детских садов. Более 81 процентов всех школ страны подключено к интернету, а правительство запустило электронную запись детей в детсады.

О цифровизации и «Безопасном городе». К системе коммуникации между госорганами «Тундук» подключено уже 46 ведомств. В этом году правительство хочет провести цифровизацию органов таможенной и налоговой служб. Благодаря запуску системы «Безопасный город», количество пострадавших в авариях на дорогах снизилось на 44 процента, а количество нарушений ПДД — на 37 процентов.

12 апреля парламентская коалиция большинства уже признала отчет правительства под руководством Абылгазиева удовлетворительным.