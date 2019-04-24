Гражданский активист Гулжигит Исаков сообщил, что 23 апреля к его родителям, которые живут в Кара-Кульдже, приходили сотрудники милиции. По словам Исакова, милиционеры расспрашивали родителей о его деятельности.

«Спросили, кто был моим учителем, а также про моих братьев и сестер. Какое право имело УВД Кара-Кульджы допрашивать пожилых людей? Кто им приказал? Я в Бишкеке, причем тут мои пожилые родители? Если у вас есть вопросы ко мне, то задавайте их мне», — написал Исаков.

24 апреля Исаков сообщил, что к его сестре, которая сейчас живет в Оше, тоже приходили два милиционера и вызвали ее на допрос. Однако подробностей он не сообщил.

Он обратился к министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву и потребовал разъяснить, кто и зачем распорядился отправить милиционеров к его родителям.

Глава Кара-Кульджинского УВД Мартбек Зикиров подтвердил «Клоопу», что милиционеры действительно допросили родных Исакова. По его словам, таким образом милиция хотела удостовериться, что Исаков проживает в их районе.

«На митинге Исаков сказал, что он из Кара-Кульджи. Милиционеры посетили улицу, где он проживал […] Оказалось, что Исаков там жил, после 11 класса учился в Турции, а сейчас живет в Бишкеке. Только об этом спросили», — сказал Зикиров.

Пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что с сестрой Исакова разговаривали сотрудники 10 отдела УВД — он занимается вопросами общественной безопасности.

«Наверное, они пошли для профилактики и беседы с ней по поводу брата, который вышел на митинг», — сказал пресс-секретарь УВД города Ош Замир Сыдыков.

Однако он не смог сказать, что именно милиционеры спрашивали у сестры Исакова.

Митинг в поддержку Текебаева и Жапарова

Гулжигит Исаков принимал участие в митинге в поддержку осужденных политиков Омурбека Текебаева и Садыра Жапарова, который прошел в Бишкеке 23 апреля.

Во время выступления депутата Каныбека Иманалиева, Исаков выкрикнул, что тот должен выступать с трибуны парламента. В ответ Иманалиев назвал его «провокатором Атамбаева».

На митинге Исаков заявил, что власти договорились с представителями Текебаева о том, чтобы пересмотреть его дело по новым обстоятельствам.

«А дело Садыра Жапарова власти не будут рассматривать по новым обстоятельствам. Потому что у них договоренность с Текебаевым. У них плакаты с надписью “Атамбаева за решетку”, потому что власти с Текебаевым договорились», — заявил Исаков на митинге.

Уголовное дело осужденного оппозиционера Омурбека Текебаева пересмотрят 3 мая. Такое решение приняла коллегия Верховного суда. Адвокаты Текебаева настаивают на пересмотре сроков наказания, а не деталей дела. Заседание суда по делу Жапарова состоится 30 апреля.

Омурбека Текебаева приговорили к 8 годам лишения свободы за коррупцию, однако по амнистии его срок сократился до 4,5 лет. Садыра Жапарова обвинили в захвате в заложники бывшего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Хотя Каптагаев не имел претензий к Жапарову и говорил о его невиновности, оппозиционного политика осудили на 11,5 лет лишения свободы.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев, при правлении которого осудили и Текебаева, и Жапарова, предложил пересмотреть их уголовные дела. По мнению Атамбаева, «государство должно обеспечить справедливое судебное разбирательство независимо от персоналий, их политических взглядов и позиций».