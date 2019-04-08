Бишкек: Швейцарская компания выиграла тендер по запуску электронного билетирования в общественном транспорте

Мэрия Бишкека выбрала швейцарскую компания BPC AG, которая планирует запустить эту систему за 24 млн сомов.

Пресс-служба мэрии сообщила, что швейцарская компания предложила наименьшую цену и максимально соответствует требованиям по квалификации.

«До 8 мая с победителем тендера будет заключено соглашение […] BPC AG осуществит полное финансирование системы и возьмет на себя затраты на эксплуатацию», — говорится в сообщении мэрии.

После окончания контракта со швейцарской компанией система перейдет в собственность городских властей. Эта система будет работать только для городских троллейбусов и автобусов.

Директор «Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия» Нурлан Койчубеков сказал «Клоопу», что компания планирует запустить проект в течение шести месяцев после подписания договора. Швейцарская компания будет получать 49 тыйынов с каждой поездки в троллейбусе или автобусе.

«Транспортные карточки будут распространятся, продаваться. Льготным категориям граждан будут предоставляться бесплатно — это пенсионеры, почтальоны, люди с ограниченными возможностями. Эти карты будут персонализированы», — сказал Койчубеков.

По его словам, транспортную карту можно будет пополнить через баланс телефона. Также за проезд можно будет заплатить банковской карточкой с функцией бесконтактной оплаты или через QR-код.

Власти Бишкека обсуждали электронное билетирование в общественном городском транспорте с начала 2010-х годов. Но первые электронные билеты в стране внедрили в Оше в конце февраля этого года.