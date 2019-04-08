Кыргызские СМИ написали о законопроекте Госкомитета нацбезопасности, якобы спецслужбы предлагают расширить свой доступ к личной информации кыргызстанцев. На самом деле ГКНБ уже имеет эти полномочия.

Госкомитет нацбезопасности вынес свои поправки в другие законы на общественное обсуждение 1 апреля. Кыргызские СМИ стали писать, что ГКНБ расширяет свои полномочия в части получения личных данных граждан.

К примеру, радио «Азаттык» сообщило, что «поправки ГКНБ касаются прав граждан на тайну переписки, неприкосновенности жилища, доступа к биометрическим паспортам».

Издание 24.kg утверждает, что спецслужбы получат доступ к биометрическим данным кыргызстанцев без их согласия.

На самом деле ГКНБ предложил добавить в 13 действующих законов и два кодекса слова «контрразведывательная» и «разведывательно-подрывная» деятельность.

Так закон о биометрике предлагается дополнить словами «внешней разведывательной и контрразведывательной» деятельности. В самом законе уже прописано, что ГКНБ может получить биометрику гражданин без их ведома — по решению суда и в целях борьбы с терроризмом и коррупцией.

Также спецслужбы могут получить биометрику кыргызстанцев и без обращения в суд — для этого достаточно письменного разрешения владельца биометрики.

ГКНБ и силовики могут прослушивать и читать переписки кыргызстанцев во время следствия — это прописано в Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызстана.

Как спецслужбы объясняют свой законопроект

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал «Азаттыку», что поправки в ряд законов «расширят возможности для разведки», но не объяснил как личные данные граждан связаны с разведкой.

В пресс-службе ГКНБ отказались подробнее рассказать о предлагаемых поправках. «Смотрите там [в законопроекте]. Там все написано», — сказали «Клоопу» в ГКНБ.

В своем законопроекте спецслужбы объясняют, что эти поправки нужны для обеспечения национальной безопасности Кыргызстана.