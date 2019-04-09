Милиция предъявила обвинения участникам перестрелки у КПП «Токмок — Автодорожный»

В ГУВД Чуйской области сообщили, что Дастану Бейшенкулову предъявили обвинения по статьям «Вымогательство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство». Второго участника перестрелки Асхата Усенова обвинили в «Хулиганстве». Материалы дела передали в Токмокский городской суд.

Журналисты издания «Кактус» сообщили 25 января, что в перестрелке у КПП «Токмок — Автодорожный» участвовало четверо контрабандистов. Однако факт перестрелки изначально не признавали ни в погранслужбе, ни ГУВД Чуйской области.

В милиции оправдались тем, что не расследовали этот инцидент из-за того, что во время первого допроса участники конфликта отказались от претензий к друг другу.

Милиция изменила свое мнение о перестрелке после того, как один из участников конфликта Аскат Усенов сообщил журналистам, что в нем замешаны депутат Токмакского горкенеша Кубанычбек Кочкорбаев и родственник парламентария Урмата Самаева.

Усенов 28 января записал видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову — в нем он попросил «помощи и защиты от депутата Самаева». Сам Самаев еще 26 января заявил, что к инциденту у КПП «Токмок-Автодорожный» «не имеет никакого отношения».

Глава МВД Кашкар Джунушалиев заявил через месяц после инцидента, что в отношении сотрудников милиции проводится служебное расследование.