Турдукулов хочет возглавить СДПК — партия заявила, что председателем пока остается Атамбаев

Гражданский активист Адиль Турдукулов вошел в состав политсовета СДПК и заявил о своих амбициях возглавить партию. Он состоит в партии с 2004 года, но время президентства Атамбаева стал оппозиционером и неоднократно критиковал власть. Атамбаев сейчас занимает пост лидера СДПК.

«Я бы не исключил того, что у меня есть прагматичные цели. Атамбаев сам не раз заявлял, что передаст мне в руки правление. У меня есть амбиции в будущем занять его место», — сказал Турдукулов.

В СДПК подтвердили, что подобный разговор был между Турдукуловым и Атамбаевым в 2006 году, но добавили, что Атамбаев говорит всем молодым партийцам «брать руководство в свои руки».

«Экс-президент не раз заявлял о том, что должна произойти смена элит. Страной должны руководить новые люди, политики, менеджеры нового поколения. Так должно быть и в партии […] У нас много сильных лидеров. А пока Председателем СДПК был и остаётся Алмазбек Атамбаев», — написала в фейсбуке Кундуз Жолдубаева.

СДПК 6 апреля выбрала новый состав политсовета, куда вошли 42 человека, в том числе находящиеся в СИЗО Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Но из политсовета добровольно вышли два ближайших соратников Атамбаева — Фарид Ниязов и Икрамжан Илмиянов.

Все перестановки в СДПК проходят на фоне конфликта между Атамбаевым и Жээнбековым. Сейчас в самой большой партии страны произошел раскол на несколько частей. СДПК объявила себя оппозицией действующей власти, однако большинство депутатов во фракции поддерживают Жээнбекова.