«Аллах послал болезни, поэтому лечитесь» — муфтият Кыргызстана поддержал вакцинацию

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Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) принял фатву для верующих где говорится, что вакцинация не запрещена. В Кыргызстане растет количество людей, которые отказываются от прививок по религиозным соображениям.

ДУМК распространил 5 апреля фатву Совета улемов о том, что верующие могут получать прививки, в составе которых нет свинины и других запрещенных веществ. В фатве приводятся слова пророка Мухаммада, что бог послал людям болезни и лечение к ним, «поэтому лечитесь».

В фатве говорится, что верующие могут получать вакцины, которые прошли проверку в Минздраве Кыргызстана и безопасность которых доказана учеными западных стран.

«Из-за того, что мнения разнятся насчет прививок, мы поддерживаем то, чтобы [вакцинация проходила] по желанию каждого человека», — указывается в сообщении ДУМКа.

В фатве говорится, что можно проходить вакцинацию, когда нет альтернативного лечения болезни, и специалисты доказали, что прививка может вылечить человека.

За последние два года в Кыргызстане почти на 60 процентов выросло количество людей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Минздрав зарегистрировал в 2018 году более 7 тысяч человек, которые отказались прививать своих детей.

Основной причиной отказа от прививок кыргызстанцы называют религиозные убеждения.

Фатва — это решение религиозных лидеров, по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама. Фатва — это рекомендация для верующих, и они не обязаны ее выполнять.

Совет улемов — это совещательный орган при ДУМКе, который занимается решением научно-богословских вопросов и выбирает муфтия страны.

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