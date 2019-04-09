Ташиев призвал Атамбаева и Жээнбекова помириться ради благополучия народа

Экс-депутат Камчыбек Ташиев заявил, что конфликт между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и его преемником Сооронбаем Жээнбековым ведет к «большому конфликту». Он призвал политиков прекратить выяснение отношений.

«Это делит народ, ухудшает экономику и дестабилизирует обстановку. Интересы государства должны быть выше», — заявил он.

Ташиев рассказал, что жители Оша и Джалал-Абада недовольны политическими гонениями.

«Противостояние двух президентов разделило общество на две части, нарушает спокойствие и резко портит политическую обстановку […] Мы должны предотвратить эту трагедию», — сказал Ташиев.

Политик также выступил с критикой в адрес Сооронбая Жээнбекова и заявил, что за время его президентства в стране не произошли ожидаемые изменения.

Камчыбек Ташиев возглавляет одну из крупных партий Кыргызстана — «Ата Журт». Политик несколько раз становился депутатом парламента. На президентских выборах 2017 года он поддержал провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, сняв свою кандидатуру с президентской гонки.

До этого Ташиев несколько лет был близким соратником Омурбека Бабанова — главного конкурента Жээнбекова на президентских выборах. Политики даже объединили свои партии, чтобы попасть в парламент на выборах в 2015 году.

Сейчас Ташиев вновь публично поддерживает Бабанова и критикует Жээнбекова.