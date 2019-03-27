Политик Камчыбек Ташиев опубликовал фотографию, на которой он обнимается с бывшим кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым. Последний сейчас находится за пределами Кыргызстана из-за того, что в стране против него возбудили несколько уголовных дел.

В подписи к фотографии Ташиев написал: «Все хорошее только начинается! До скорой встречи!». Это второй за последнее время намек на то, что Бабанов хочет вернуться в Кыргызстан, несмотря на преследование со стороны властей.

Ташиев и Бабанов стали соратниками перед парламентскими выборами 2015 года. Они объединили свои партии — «Ата-Журт» и «Республика» — в одну большую «Республика — Ата-Журт». Спустя год после выборов, Ташиев ушел из партии, а на президентских выборах 2017 года поддержал провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, а не Бабанова.

Сам Бабанов намекнул на возвращение в своем поздравлении с Ноорузом 21 марта. Однако вскоре кыргызские спецслужбы заявили, что если Бабанов вернется в Кыргызстан, то он «будет привлечен к ответственности в рамках закона».

Новости о возвращении Бабанова в Кыргызстан появилась на фоне конфликта между бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым (при котором были возбуждены дела) и действующим главой государства Сооронбаем Жээнбековым. С начала ссоры президентов весной 2018 года в Кыргызстане стали пересматривать дела осужденных политиков, против которых возбудили дела во времена Атамбаева.